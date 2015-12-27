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Malatya Haber -

Çolak İl Müdürü Oldu

Çolak İl Müdürü Oldu
  • 27.12.2015
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Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Mehmet Çolak atandı.
 
Atama kararı Resmi Gazete’de yayınlanırken, Mehmet Çolak, il müdürlüğü görevini vekaleten yürütüyordu.
 

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