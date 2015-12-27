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Malatya Haber -

Çolak’ın Annesi Vefat Etti

Çolak’ın Annesi Vefat Etti
  • 27.12.2015
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Kanal Malatyanın genel yayın yönetmeni Murat Çolakın annesinin İstanbulda vefat ettiği, cenazesinin Elazığda toprağa verileceği bildirildi.

65 yaşındaki Sakibe Çolakın, umre yolculuğu öncesi İstanbuldaki kızının yanına gittiği, burada geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu Koşuyolu Hastanesine kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı öğrenildi. Çolakın cenazesinin, Elazığın Hankendi beldesindeki Aile Mezarlığında 2 Nisan Cuma günü defnedileceği bildirildi.

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