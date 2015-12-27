Çolak’ın Annesi Vefat Etti
Kanal Malatyanın genel yayın yönetmeni Murat Çolakın annesinin İstanbulda vefat ettiği, cenazesinin Elazığda toprağa verileceği bildirildi.
65 yaşındaki Sakibe Çolakın, umre yolculuğu öncesi İstanbuldaki kızının yanına gittiği, burada geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu Koşuyolu Hastanesine kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı öğrenildi. Çolakın cenazesinin, Elazığın Hankendi beldesindeki Aile Mezarlığında 2 Nisan Cuma günü defnedileceği bildirildi.
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