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Malatya Haber -

Çolaklı’da Stablize Çalışması

Çolaklı’da Stablize Çalışması
  • 09.02.2017
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Battalgazi Belediyesi tarafından Yukarı Çolaklı Mahallesi’nin yollarına stabilize serimi gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, meydanı olmayan mahallenin içerisinden geçen dere yatağı dolgu yapılarak mahalleye 2 meydan kazandırıldı.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yukarı Çolaklı Mahallesi’nde çevre düzenleme ve stabilize serim çalışması yapıldı. Mahalle içerisinden geçen dere yatağını dolgu yapan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, meydanı olmayan mahalleye 2 meydan kazandırdı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çolaklı Mahalle Muhtarı Rıfat Güley, “Bu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan beye, başkan yardımcılarımıza, kurum müdürlerimize ve tüm çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. Tüm dürüstlükleriyle, işlerine olan saygılarıyla çok güzel çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar takdire şayan bir şekilde gerçekleştiriliyor. İşlerini çok dikkatli bir şekilde yapıyorlar. Böyle bir çalışma Osmanlı zamanından beri ilk defa gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaları, bu hizmeti ilk defa görüyoruz. Bu çalışmalar büyüklerimizin katkılarıyla oldu. Hizmetin gelmesini istedikten yaklaşık 1 hafta sonra gelip çalışmalara başlardılar. Çalışmalardan oldukça memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

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