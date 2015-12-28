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Malatya Haber -

Çöp Konteyneri Patladı… 1 Yaralı

Çöp Konteyneri Patladı… 1 Yaralı
  • 28.12.2015
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  Malatya’da çöp konteynerinin patlaması sonucunda 1 kişi yaralandı.

  Olay, İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Caddede temizlik çalışması yapan temizlik işçisi H.T., yanında gezdirdiği çöp konteynerinin caddenin kenarına bırakarak, temizlik çalışmasına devam etti. Bu sırada içerisine karpit atıldığı iddia edilen çöp konteyneri büyük bir gürültüyle patladı. 

  Patlama sonrası konteynerden fırlayan bir plastik parçası caddede dönercide çalışan bir kişinin beline değdi. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

  Olay yerine gelen bomba imha uzmanları patlamayı araştırdı. Patlamanın sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, patlamaya çöp konteynerine atıldığı iddia edilen karpitlerin neden olduğu üzerinde durulduğu öğrenildi. 

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