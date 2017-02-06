Çöşnük İçmesuyu Alt Yapısı Değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Çöşnük Mahallemize 3.061 metrelik içmesuyu hattı yenilendi.

Dr. Özgür Özdemir: Çönük Mahallemizin İçmesuyu Altyapısını Yeniledik

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Çöşnük mahallesine yapılan içmesuyu alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “3.061 metrelik içmesuyu hattının tamamlandığını, mevcut asbestli ve pik boruların yerini duktil borular ile değiştirdik. İçmesuyu şebekelerinde görülebilecek problemlerin sebebi olarak doğal ve yapay yer hareketleri başta gelmektedir. Bu hareketlerin şebekelerde yol açacağı zararların minimuma indirilmesi için, boruların ve bağlantı parçalarının üretiminde kullanılan malzemelerin deforme olmadan esneyebilmesi ve darbelere karşı dirençli olması gerekmektedir. Bu kapsamda şuana kadar yapmakta olduğumuz ve yapacağımız yatırımlarımızda önceliğimiz her zaman uzun yıllar hizmet verecek daha Modern ve sağlam bir altyapı inşa etmek olacaktır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın daha yaşanabilir bir Malatya vizyonu doğrultusunda Malatya’nın her bölgesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz ” dedi.

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