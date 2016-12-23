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Malatya Haber -

Çöşnük Kavşağı’nda Kaza.. 6 Yaralı

Çöşnük Kavşağı’nda Kaza.. 6 Yaralı
  • 23.12.2016
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Malatya’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cuma gecesi 21.30 sıralarında Elazığ istikametine gitmekte olan Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalı taksi, Çevreyolu Çöşnük Kavşağı’nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PU 8471 plakalı otomobille çarpıştı.

Taksi içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken Ali Ş. (21), Mehmet G. (71) ve Remziye G. (54) 112 ambulansları ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Taksi sürücüsü ve araçta müşteri olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA- iha- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Abdullah dedi ki:
    24 Aralık 2016, 16:41

    İLLA Kİ BİR KAÇ KİŞİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİR.BURAYA SİNYALİZASYON SİSTEMİN KURULMASI İÇİN. HOŞ GERÇİ KURUL SA NE FAYDA. VAR OLAN YERLER ÇALIŞMIYOR Kİ. RESMEN KOCAMAN BÜYÜK ŞEHRİ KÖYE DÖNDÜRDÜNÜZ.

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  2. Mehmet dedi ki:
    24 Aralık 2016, 09:15

    Büyük geçmiş olsun

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