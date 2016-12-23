Çöşnük Kavşağı’nda Kaza.. 6 Yaralı

Malatya polisi, bir kamyonette, LPG ocağı kutularına gizlenmiş vaziyette 9 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve...