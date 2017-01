Çöşnükspor 2. Yılını Kutladı

Malatya amatör futbolunun renkli takımlarından olan Çöşnük Spor Kulübü, ikinci kuruluş yıldönümünü düzenlenen törenle kutladı.

Kurulduğu günden buyana sportif başarının yanı sıra gençleri spora yönlendirmek ve Malatya amatörüne renk katmak amacıyla çalışmalarda bulunan Çöşnük Spor Kulübü, kuruluşunun ikinci yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Kervansaray’da düzenlenen etkinliğe; Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, AKP Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, ASGD Malatya Temsilcisi Akif Çelik, MASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Aziz Yiğit ve Erkan Van, Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat ile kulüp idarecileri, antrenör ve sporcuları katıldı.

Program, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

“HEDEFİMİZ TAKIMIMIZI ZİRVEYE TAŞIMAK”

Düzenlenen törende konuşan Çöşnük Spor Kulübü Başkanı Hasan Ünlü, Çöşnük Spor Kulübü’nün ikinci kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ünlü, kulübün iki yılını geride bıraktığını kaydederek, “Kulüp olarak kurulduğumuz yıl sportif anlamda büyük başarılar elde edemsek de, bölgemizde tüm gençlerin sporla buluşmaları için elimizden geleni yaptık. Büyük ölçüde gençlerimizi sporla buluşturmakta başarılı olduk. Kulübümüz ikinci yılında sporla buluşan gençlerimizin çalışmaları sonuç verdi ve sürekli yükselen bir başarı istatistiği dikkatleri çekti. Her hafta, her ay yükselen bu başarı grafiği, Çöşnük Spor Kulübünü ikinci yılında zirveye yaklaştırdı. Liglerle katılan takımlarımız üst sıralarda sezonu tamamladı. Hedefimiz önümüzdeki sezon takımımızı zirveye taşımaktır” dedi.

Ünlü, takımı kurumsal bir yapıya kavuşturmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, tesisleşme noktasında da girişimlerinin olduğunu ve bölgedeki gençlerin sporla buluşmasına imkan sağladıklarını belirtti.

“TESİS İSTİYORUZ”

Malatya Amatör Spor Kulüpleri (MASKF) Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yiğit ise Battalgazi İlçesi’nde kurulan spor kulüplerinin gençlere hizmet verdiğini ifade ederek, Battalgazi bölgesindeki gençlerin sportif anlamda belirli bir yere gelmesi için tesislere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yiğit, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çok kaliteli çalışmalar yaptığını belirterek, şunları söyledi: “Bize saha lazım, bize tesis lazım. Bu çocukların kötü alışkanlıklardan arındırılması için mutlaka ve mutlaka sadece futbol anlamında değil diğer spor branşlarında da tesislerin büyük bir etkisi var. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yıllardır tanıdığımız biri ve yanında da kaliteli bir ekibi var. Bizlerin seslerine duyarlı olacakları kanaatindeyim. Sayın başkanımızın mutlaka ve mutlaka bu gençlere özellikle Battalgazi bölgesine futbol sahası ve tesisler yapacağı kanaatindeyim.”

“ÇÖŞNÜK SPOR KULÜBÜ, MALATYA AMATÖRÜNE RENK KATTI”

Malatya Amatör Spor Kulüpleri (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir de Çöşnük Spor Kulübü’nün amatör liglere katıldığı günden bugüne çok değerli katkılar verdiğini ve Malatya amatörüne renk kattığını belirtti.

Özdemir, Çöşnük Spor Kulübüne hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Her şey şampiyon olmak değil. Her şey birinci olmak değil. Önemli olan yöresindeki insanların, gençlerin kötü alışkanlıklarından alı konulması için hizmet vermektir. Hasan Ünlü kardeşim ve ekibi de Çöşnük Spor Kulübünü kurarken bu amaçla hizmete başladılar. Çöşnük Spor Kulübü, Battalgazi İlçemizin en büyük mahallelerinden bir tanesi, onun için buradaki gençlere büyük önem verilmesi gerektiği düşünülerek bu kulüp kuruldu. Tabi kurulurken amaçlarının bu olduğunun yakinen bildiğimiz için, diğer paydaşlardan da kendilerine gerekli desteğin verilmesi için bir takım girişimlerde bulunuldu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da sporun içerisinde yer alan bir insan. Sporu çok seviyor. Battalgazi İlçesi de büyüdüğü için burada bulunan kulüp sayılarımızda arttı. Sayın başkanımız Battalgazi Belediyespor’a tesis yapma ve diğer konularda çok büyük bir destek vermiştir. Battalgazi Belediyespor, yıllardır Malatya’da şampiyonluklar yaşayarak, guruplarda da ilimizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Güzide kulüplerimiz arasında yer alıyor. Başkanımızın genişleyen Battalgazi sınırları içerisinde bir çalışma yapıyor. Battalgazi İlçemizdeki diğer kulüplerimize de aynı desteği vereceğinize amatör spor kulüpleri olarak eminiz” şeklinde konuştu.

“ÇÖŞNÜK MAHALLEMİZ HER ZAMAN HER KONUDA YANIMIZDA OLDU”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Çöşnük Spor Kulübü’nün ikinci yılını tebrik ederek, Bu tür çalışmalar bizi memnun ediyor. ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.’ Sporcu, sporunu gerçek anlamda yaparsa, olumsuz alışkanlıkların içerisinde bulunmaz. Gerçekten de sağlıklı bir yapı içerisinde sporunu yapar, evine gider, okuluna gider ve meslek hayatı varsa onu icra eder. Dolayısıyla biz, insanlarımızın sağlıklı bir toplum olabilmesi noktasında belediye olarak bu görevimizi yapıyoruz. Bunlar, yasal olarak yapmak zorunda olduğumuz görevlerdir. Çöşnük Mahallemiz, Malatya’nın en büyük mahallelerinden birisi. Çöşnük Mahallemizin bir grup dinamiğinin olması bizleri son derece memnun etti. Çöşnük Mahallemizden her anlamda destek aldık, her konuda her zaman yanımızda oldu. Mahallede altyapı çalışmaları yapıyoruz. Mahalle halkımız, muhtarımız bize en ufak ‘öf’ demedi” ifadelerini kullandı.

Gürkan, Çöşnük Spor Kulübüne destek verdiklerini kaydederek, talep olması halinde destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Sporcuları hiçbir zaman mağdur etmeyeceklerini dile getiren Gürkan, çocukların sporla uğraşmaların kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.

Gürkan, mahallelilik olgusunu önemsediklerini kaydederek, şunları söyledi: “Mahalle Müzelerimiz daha yapılmadan Türkiye bazında ödül almışsa, sebebi ve hikmeti bunun önemli bir proje olduğunu ifade etmesidir. Bu aynı zamanda spor kulüpleri içinde geçerli bir kavramdır. Çöşnük Spor Kulübü’nün araç gereç anlamında, spor malzemeleri anlamında hem de spor tesisleri anlamında üzerimize düşen ne varsa yerine getiririz. Bu bölgede spor sahası yapabileceğimiz bir bölge varsa onunla ilgili çalışmaları hemen yürütürüz. Hemen aşağıda 8 dönüm bir yerimiz var, orada buz pateni pisti ve spor salonu yapılması noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğümüzle istişare içerisindeyiz. Hafta içerisinde Ankara’da bu konuyu görüşeceğiz. Ayrıca 13 dönümlük bir alana spor merkezi yapacağız.”

Yapılan konuşmaların ardından kulübe katkıda bulunan sponsorlara plaket takdiminde bulunularak, kulüpte yılın sporcularına ödülleri verildi. Etkinlik, kulübün kuruluşunun ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen pasta kesimiyle sona erdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi