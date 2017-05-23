Çöşnük’te Asfaltlama Sürüyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Çöşnük Mahallesi’nde 22 sokakta 10 km’lik sıcak asfalt çalışması yapıldı. Battalgazi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sıcak asfalt çalışmalarının ilçenin muhtelif bölgelerinde aralıksız devam ettiği belirtildi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çöşnük Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Çöşnük Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan 22 sokakta sıcak asfalt çalışması yapan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalleyi çağdaş bir görünüme kavuşturdu. Çöşnük Mahallesi’nde sürdürülen çalışmalarla ilgili Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Battalgazi Belediyesi, katılımcı, sosyal, kültürel, çevre dostu ve hizmet belediyeciliği alanında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Yeni dönemde rekor düzeyde hizmetlere imza atan Battalgazi Belediyesi, Çöşnük Mahallesi’nin çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda altyapısı tamamlanan 22 sokakta kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra 10 km’lik sıcak asfalt çalışması yapılmıştır. Altyapısı tamamlanan diğer sokaklarda da kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam etmektedir” denildi.

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