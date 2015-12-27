Hürriyet Gazetesi yazarı Vahap Munyar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Pakistan gezisine katılan AKP Malatya Milletvekili Çalık’ın kayısıda meydana gelen don olayının yanı sıra Malatya ile ilgili konuları heyetteki bakanlarla görüşmesini yazısına konu etti.

Munyar’ın 5 Nisan Pazartesi günkü köşesinde “Kayısıda hasar tespiti yapıyoruz, zarar gören çiftçiye çözüm arıyoruz” başlığıyla yazdığı yazı şöyle:

“CUMHURBAŞKANI Abdullah Gülün Pakistan heyetinde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, heyetteki Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Ekeri fırsat buldukça yokladı:

– Sayın Bakanım, biliyorsunuz don kayısıyı çiçek aşamasında vurdu. Zarar gören çiftçilerimize bir çözüm üretecek misiniz?



Öznur Çalık, aynı soruyu Ankaraya dönüş yolunda bir kez de benim yanımda yineledi, Eker temkini elden bırakmadı:



– Malatyada dondan, Antalya ve bazı kentlerimizde selden zarar gören çiftçilerimiz oldu. Öncelikle hasar tespiti yapıyoruz.

Araya girdim:



– Tarım sigortası bilinci en yüksek il Malatya… Ancak, bu kez sigorta da kayısı üreticisine çözüm olamayacak. Çünkü, sigorta kayısının çiçeğini kapsamıyor.



Eker, sigorta ödemelerinden örnek verdi:



– Malatyalı kayısı üreticileri daha önceki don olayında 7 milyon liralık toplam prime karşın 20 milyon lira dolayında zarar tazminine kavuştu.



Sonra, kayısı çiçeğinin sigorta paketinde neden yer almadığını anlattı:



– Bir meyveyi çiçek aşamasında sigortalayan sistemin örneği dünyada yok.



– Türkiye, kendi örneğini yaratamaz mı?



– Burada yaratamaz. Çünkü, böyle bir sigortayı reasüre ettirecek uluslararası kurum bulunamaz. Uluslararası sistemde kabul görmeyen bir sigortayı da devreye sokamayız.



– Sigortadan umut olmadığına göre Tarım Bakanlığı ve hükümet olarak bir çözüm bulmayı düşünüyor musunuz?



Bu noktada Öznur Çalıkın duymak istediği şuydu:



– Evet, en kısa sürede kayısı üreticisinin zararını karşılayacağız.



Ancak, Bakan Eker bunu yapmadı:



– Şu aşamada beklenti yaratacak bir şey söylemek istemem.

Zarar tespitinden çıkacak sonucu bir görelim.

Sonra üreteceğimiz çözüme bakacağız.



– Yani, çiftçi kendi haline bırakılmayacak değil mi?



– Daha önce çiftçilerimizi kendi haline bırakmadık. Şimdi de bırakmayız.



Öznur Çalık, Bakan Ekere, 2090 sayılı doğal afet zararlarıyla ilgili yasayı anımsattı:



– 1977de çıkan yasa 1996ya kadar kullanılmamıştı. Ben Tarım Bakanlığında genel müdürken yasayı uygulamaya başlamıştık. 2001 yılında Kemal Dervişin kaldırılmasını istediği yasalardan biri de bu oldu. DSP-ANAP-MHP koalisyonu o yasayı kaldırdı.



– Neden?



– Çünkü, Hazineye görev zararı yükleyen noktalardan biriydi.



– Sonra ne oldu?



– Biz yeniden canlandırmaya karar verdik. Ancak, yasanın çiftçi aleyhine bazı ağır hükümleri var.



– Ne gibi?



– Yasadan yararlanıp, doğal afet zararının karşılanması için, o çiftçinin tüm varlığının yüzde 40ını kaybetmesi gerekiyor. Bunun değişmesi lazım.



– Değiştirmeyi düşünüyor musunuz?



– Ona Meclis karar verecek…



Ekerle sohbetimiz, çiftçinin don-sel zararlarının karşılanmasının yakın olduğunun sinyalini verdi…

850 yataklı hastanenin temeli yakında atılacak

CUMHURBAŞKANI Abdullah Gülün Lahordan Ankaraya 6 saati aşan uçuşu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalıka bakanlar nezdinde

kentine dönük çabalarını ortaya koyma fırsatı verdi. Çalık, Tarım Bakanı Mehdi Ekerden sonra yönünü Sağlık Bakanı Recep Akdağa çevirdi:

– Sayın Bakanım, Malatyada hastanemizin temelini ne zaman atıyoruz?



– Takvimime bir bakayım, ayarlarız artık.



Çalık, bana dönüp bilgi verdi:



– 850 yataklı olacak hastanenin temel atma aşamasına gelmesi için Sayın Bakanımız çok çaba harcadı.



Akdağ, aldığı pası değerlendirdi:



– Arsanın Şeker Fabrikasından hastane alanına dönüşmesi için tam 3 yıl uğraştım.



Çalık, böylece Malatya için uzun süredir konuşulan büyük hastanenin yapımına başlanmasının çok yakın olduğunun işaretini aldı…

Keşke yabancı doktorlara kapılarımızı açabilsek

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağla Anadolu Sağlık Merkezinin Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhanın doktor sıkıntısıyla ilgili sohbetine tanık oldum:

– Sayın Bakanım, uzman doktor bulma konusunda sıkıntı var…



– Evet…

– Yabancı doktor çalıştırılması için kapı açılamaz mı acaba?

Bakan Akdağa Öznur Çalıkla birlikte sohbet ederken ben de aynı konuyu anımsattım, yanıtladı:



– Daha önce denedik, yargıdan döndü. Oysa örneğin Türkiyede eğitim görmüş, kimi burada kaçak çalışan tam 3 bin yabancı var. Kapıyı açabilsek, öncelikle onların durumu resmiyet kazanır.

– Madem bu kadar sıkıntı var, yabancı doktora sadece özel hastaneler için kapıyı açsanız olmaz mı?



– Olur ama Anayasa Mahkemesi yine iptal edebilir…

Tam Gün Yasası Anayasa Mahkemesine doğru yola çıkmışken, Sağlık Bakanı şu anda yabancı doktor konusunu gündeme getirebilir mi?

Cumhurbaşkanı ve iki bakan ilgilendi, sıra Pakistanda 100 milyon dolarlık işe geldi

PAKİSTANda Cumhurbaşkanı Abdullah Gülü izlerken Devlet Bakanı Zafer Çağlayanın Basın Danışmanı Mehmet Sarı aradı:

– Yazında bir işadamının Cumhurbaşkanımıza, 100 milyon dolarlık entegre et tesisis satmaya çalışıyorum, yalnız kalıyorum diye yakındığından söz etmişsin. Bana o işadamının kim olduğunu iletebirsen Sayın Bakanımız kendisiyle konuşmak istiyor.

– O işadamı Ankara merkezli Doğuş Makinenin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özsözen. Pakistana anahtar teslimi 3 entegre et tesisis satmak üzere ön anlaşma imzalamış. İtalyanlar kredi avantajlarıyla karşısına dikilmiş.

Lahordan Ankaraya dönerken Erkan Özsözen birara Cumhurbaşkanı Gülün yanına uğradı. Gül, hemen kalkıp Özsözeni Tarım Bakanı Mehdi Ekerle tanıştırdı:



– Ben Erkan Beyi çok eskiden tanırım. Kendisini bir dinleyiverin.



Erkan Özsözenle Gülün tanışıklığı, İslam Kalkınma Bankası günlerine uzanıyordu. Özsözen, hac döneminde kesilen kurban etlerinin yoksul ülkelere ulaşması için bir proje üstlenmiş, o dönemlerde İslam Kalkınma Bankasında görevli olan Gülle de tanışmıştı…

Neyse… İslamabad yolunda Yalnız kalıyoruz diye yakınan Erkan Özsözen, sıkınıtısını Cumhurbaşkanı Gül, Devlet Bakanı Çağlayan ve Tarım Bakanı Ekere iletmiş oldu.

Bakalım Pakistandan Türkiyeye entegre et tesisiyle 2 milyar dolar getirmeyi başarabilecek mi?