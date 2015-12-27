“Çözüm İçin Gayret Edecekler”



Kurşunlu Köyü ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma Derneği Başkanlığı’na Aliseydi Yiğit getirildi.



Dernek binasında yapılan basın toplantısında konuşan Kurşunlu Köyü ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma Derneği’nin eski başkanı Veysel Yaşar, İl Genel Meclisi’ndeki görevinin yoğunluğu nedeniyle başkanlıktan istifa ettiğini belirterek, yerine Aliseydi Yiğit’in getirildiğini söyledi.



Veysel Yaşar yaptığı konuşmada, derneğin 2 yıldır olmasına rağmen çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin yanında yörenin problemlerine güçlerinin yettiği oranda yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydederek, bundan sonra da dernek yönetimi olarak yöreyle alakalı işlere yardımcı olmaya çözüm bulmaya gayret edeceklerini ifade etti.



Amaçlarının insanlar arasında sosyal dayanışmayı sağlamak olduğunu dile getiren Yaşar, şöyle konuştu:



“İkinci olağan genel kurulda ve ilk yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu başkanlığını bana tevdi ettiniz. Ancak İl Genel Meclisi’ndeki görevimin yoğunluğu nedeniyle dernekteki aktif görevlerimden ayrılmak zorunda olduğumu takdirle karşılayacağınızı umut etmekteyim. Yönetim kurulu olarak aldığımız karar gereği, bugünden itibaren dernek başkanlığını Aliseydi Yiğit yürütecektir.”



Yeni Başkan Aliseydi Yiğit, “Derneğimiz iki yıl önce kuruldu. 2010 yılından bugüne kadar 210 üyesi bulunmaktadır. 210 üyenin yüzde 20’si aktif, yüzde 80’i ise pasif durumdadır. Bundan sonraki çalışmalarımız bu yönde ilerleyecektir” ifadelerini kullandı.



Başkanlığa Aliseydi Yiğit getirilirken, başkan yardımcılıklarına; Hacı Arif Avcu, Şükrü Özdemir ve Salim Gültekin, saymanlığa; Mehmet Bozkurt, sekreterliğe; Tacettin Doğan, kültürel işler sorumluluğuna; Vahap Canpolat ve Hulusi Levent, sosyal yardım üyeliklerine; Mustafa Kargöz ve Yusuf Yıldırım, basın ve halka ilişkilere; Veysel Yaşar, yönetim kurulu üyeliklerine; Hüseyin Benli ve Mehmet Karaman getirildi.

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