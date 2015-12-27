BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, internet düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edilmesini istedi.

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alevilerin Hızır oruçlarının hayırlı olmasını diledi. Konuşmasının başında internet düzenlemesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Selahattin Demirtaş, bu yasaya hem komisyon hem de Genel Kurul aşamasında BDP olarak muhalif tutum sergilediklerini belirterek, “AK Parti bu tasarıyı kanunlaştırıp Çankaya’ya gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı bu gibi durumlarda emniyet supabı görevi görüyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu yasayı veto edip parlamentoya göndermesi çağrısı yapmak istiyorum” diye konuştu.

ÇÖZÜM SÜRECİ

“1 yıldır yürüttüğümüz Çözüm Süreci’nin güvenliği adına tek bir yasa bile çıkartmıyorlar” ifadelerini kullanan Demirtaş, yeniden çatışmaların başlamaması için, yoksulların çocuklarının güvenliği için tek bir yasa bile çıkartılmadığını ifade ederek, “Çözüm Süreci koptu kopacak. Verdiği sözler var, kamuoyunun huzurunda verdiği sözler var. ‘Biz barışı getireceğiz’ dedin, sen kendi ağzınla ifade ettin. ‘Biz 21 Mart’taki bildiriye bağlıyız’ dedin, peki 1 yıldır PKK gerillaları Türkiye sınırlarının dışına çıkmış bekliyorlar, sonsuza kadar orada mı kalacaklar, kurda kuşa mı yem olacaklar, inmeyecekler mi dağdan, hani bunun yasası? Çözüm Süreci’nin güvenliği, yurttaşın güvenliği AK Parti’nin umurunda bile değil. Kendi güvenlikleri için bakın neler yapıyorlar. Bu savaşta canını yitiren her canın bizim için kıymeti vardır. Bu şekilde yürüyecek mi? Biz Çözüm Süreci bitmesin diye canla başla çalışıyoruz. Biz bu süreci Başbakan’ın gül yüzü için desteklemedik. Halklarımız özgür olsun, gençlerimiz ölmesin diye bu sürece girdik. Bu süreç sonlanırsa bir bakalım ne olacak o zaman?” dedi.

HASTA HÜKÜMLÜLER VE TMK

Hasta hükümlüler meselesinin sürecin gereği değil, insan olmanın gereği olduğunu belirten ve “Her gün neredeyse cezaevlerinde hasta tutsaklarla ilgili dram dolu başvurular alıyoruz” açıklamasında bulunan Demirtaş, “Bunun adı cezaevinde eceliyle ölmek değil, idam cezasının gayri resmi uygulanmasıdır. Polisin insafına kalmış, oturduğun mahalleye göre ya yaşayacaksın ya da öleceksin. 100 yıllık bir meselenin çözümü ile ilgili bizler o kadar ciddi yaklaşacağız, 16 defa İmralı’ya, Kandil’e gideceğiz, defalarca hükümet ile görüşeceğiz, bunların yaklaşımı da böyle olacak. Bunun adı ilkesizliktir, ne barışı sağlaması” diye konuştu.