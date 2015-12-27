Çuhacı Yoğun Bakımda

Malatya eski Milli Eğitim Müdürlerinden Tahir Yücel Çuhacı’nın, ikamet ettiği Ankara’da geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Malatya’da iki ayrı dönemde, 10 yıla yakın süreyle Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan, daha sonra Bakanlık Müfettişliği’ne atanınca Ankara’ya taşınan Tahir Yücel Çuhacı’nın, zatüree sonucu solunum problemleri yaşamaya başladığı, Ankara Medikal Park Live Hastanesi’ne kaldırıldığı, 10 gündür yoğun bakımda bulunduğu, durumunun ciddi olduğu, tedavisinin sürdüğü haber alındı.

Öte yandan, bir süre önce Pankreas ameliyatı geçiren Malatya eski milletvekillerinden Galip Demirel’in de, ameliyat sonrası Ankara’daki evinde nekahat dönemini geçirdiği bildirildi. Eski bakanlardan Güldal Akşit’in babası olan Demirel’i, Ankara’daki evinde TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Abdulkadir Aksu ile Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı hemşehrimiz Dr. Şanal Tosun da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

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