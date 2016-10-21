Çuhacı’nın Cenazesi Toprağa Verildi

Tedavi görmekte olduğu hastanede Perşembe günü vefat eden Malatya Milli Eğitim eski müdürlerinden Tahir Yücel Çuhacı’nın cenazesi Ankara’da toprağa verildi.

Malatya’da 1980’li yıllarda Kubilay Lisesi ile Atatürk Kız Lisesi müdürlüğü görevlerinin ardından Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan, 1990’lı yılların ortalarında bu göreve ikinci kez getirilen, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği’ne atanan ve buradan emekli olan 72 yaşındaki Tahir Yücel Çuhacı, bir süredir solunum yetmezliğinden rahatsızdı. Rahatsızlığının artması üzerine kaldırıldığı hastanede vefat eden 2 çocuk babası Çuhacı’nın cenazesi, Ankara Kocatepe Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenaze törenine; Çuhacı’nın ailesi ve yakınları, eşinin akrabası olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Malatya eski Valilerinden Saffet Arıkan Bedük, eski Vali Ali Kalkan, Malatyalı siyasetçi, bürokrat ve işadamlarından eski milletvekili İlhami Kösem, Dr. Şanal Tosun, Ertaç Önal, Nurhan Taştepe, Saim Sarıbay ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com