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Malatya Haber -

Çuhacı’nın Cenazesi Toprağa Verildi

Çuhacı’nın Cenazesi Toprağa Verildi
  • 21.10.2016
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Tedavi görmekte olduğu hastanede Perşembe günü vefat eden Malatya Milli Eğitim eski müdürlerinden Tahir Yücel Çuhacı’nın cenazesi Ankara’da toprağa verildi.

Malatya’da 1980’li yıllarda Kubilay Lisesi ile Atatürk Kız Lisesi müdürlüğü görevlerinin ardından Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan, 1990’lı yılların ortalarında bu göreve ikinci kez getirilen, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği’ne atanan ve buradan emekli olan 72 yaşındaki Tahir Yücel Çuhacı, bir süredir solunum yetmezliğinden rahatsızdı. Rahatsızlığının artması üzerine kaldırıldığı hastanede vefat eden 2 çocuk babası Çuhacı’nın cenazesi, Ankara Kocatepe Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenaze törenine; Çuhacı’nın ailesi ve yakınları, eşinin akrabası olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Malatya eski Valilerinden Saffet Arıkan Bedük, eski Vali Ali Kalkan, Malatyalı siyasetçi, bürokrat ve işadamlarından eski milletvekili İlhami Kösem, Dr. Şanal Tosun, Ertaç Önal, Nurhan Taştepe, Saim Sarıbay ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

çuhacıa

yücelçuhacı

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Yorumlar
  1. ramazan dogan dedi ki:
    22 Ekim 2016, 20:28

    Allah rahmet eylesin hizmet adamıydı kanun ve mevzuata aykırı durumlarda kim olursa olsun hayır diye biliyordu o devlet ve kanunlarin tarafindaydi ne diyelim sozun bittiği yer.

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  2. ilyas dedi ki:
    22 Ekim 2016, 08:59

    Allah(cc) Rahmetine mazhar eylesin..Kubilay Lisesinde müdürümüz olarak tanırım…

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  3. Dr. Şerafettin Erdoğan dedi ki:
    22 Ekim 2016, 08:25

    Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

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  4. burhan ince dedi ki:
    21 Ekim 2016, 21:16

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun benimde kubilay lisesinden müdüdrümdü

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  5. Mehmet gündüz dedi ki:
    21 Ekim 2016, 17:47

    Allah rahmet eylesin birimde MüdürlüğümüÜ yaptı Kubilay lisesinde

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