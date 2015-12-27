Cuma Günü Filistin İçin..

Türkiye’de Cuma günü tüm camilerde Filistin’e yardım için para toplanacağı bildirildi.

Malatya Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı işbirliği ile 9 Ocak Cuma günü bütün Türkiye’deki camilerde yardım toplanacaktır. Hayırsever vatandaşlarımızın, her zaman olduğu gibi bu cuma da Filistin için gerekli yardımı yapacaklarına inanıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın, cuma günü camilere gelirken hazırlıklı gelmelerini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Filistin’de büyük bir insanlık dramı yaşanması nedeniyle namazlardan sonra dua ettiklerini ve vatandaşlardan da dua istediklerini söyleyen Sönmezoğlu, “Filistin’deki katliamda zarar gören Müslümanlar için Türkiye Diyanet Vakfı’nda yardım kampanyası başlatıldı. Bu amaçla, ilk olarak 9 Ocak cuma namazını müteakip tüm camilerde yardım toplanacak. 16 Ocak tarihine kadar devam edecek olan yardım kampanyasına ayrıca vatandaşlar Vakıflar ve Ziraat Bankalarına açılan hesap numaralarına para yatırabilecekler”dedi.

İçinde bulunduğumuz Muharrem Ayı nedeniyle de açıklama yapan Müftü Sönmezoğlu, “7 Ocak Çarşamba günü Muharrem’in 10’u ve Aşure Günüdür. Bu ay iyi değerlendirilmeli. Ramazan orucundan sonra en eftal ve sevap oruç, bu ayda tutulan oruç olduğu bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Sönmezoğlu, “10 Muharrem’de Hz.Hüseyin’in şahadeti ve

Kerbela şehitleri nedeniyle yas ve ağlama günü olarak değil de, vahdet, birlik, beraberlik ve dayanışma günü olarak bilip, Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz ne demişse onu yapmamız lazım” şeklinde konuştu.