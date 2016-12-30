Cuma Vaazında Susuzluk Tepkisi

Cuma vaazında, Malatya’da son günlerde daha da artan içmesuyu sıkıntısına değinilerek ‘ Böyle bir şey olur mu ?’ ifadelerine yer verildi.

Yeni Cami’de Cuma Namazı öncesinde verilen ve birçok camide de merkezi sistem ile vaazda yaşanan su sorunu da dile getirildi.

Çeşitli konuların dile getirildiği vaazda bir ifadenin suya bağlanmasının ardından Vaiz, ” Suyumuz akmıyor, Belediye yetkilileri de duysun, böyle bir şey olur mu ?” derken, yaşanan su kesintisi sıkıntısı toplumun hemen hemen tümünün tepkilerine neden olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Vaazı dinleyen cami cemaati de su kesintisinin dile getirilmesinin doğru bir tespit olduğunu vurguladılar ve yetkililerin bu kış ortamında insanların susuz kalmasına acil çözüm bulmaları gerektiğini ifade ettiler.

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Selahattin GÖKATALAY, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com