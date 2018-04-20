Cumartesi Bazı Bölgelerde 16 Saat Su Kesintisi

MASKİ Genel Müdürlüğü, yapılacak bir çalışma nedeniyle Cumartesi günü bazı bölgelerde Cumartesi günü 16 saat süreyle su kesintisi olacağını belirterek, vatandaşları uyardı.

MASKİ’den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmaları kapsamında 500’lük duktil ve 700’lük çelik boru hattı deplase çalışması yapılacağı için; 21.04.2018 Cumartesi Günü 08.00-24.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde 16 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Malatya Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmaları kapsamında 500’lük duktil ve 700’lük çelik boru hattı deplasesi çalışması yapılacağını bildirildi. Bu çalışmaların yapılabilmesi için, Çamurlu Mahallesi (üniversite ve lojmanları), Yıldız Tepe Mahallesi, Göller Mahallesi, Karatepe Mahallesi, Fırat Mahallesi, Çöşnük Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Belirtilen mahallerde ikamet eden abonelerimizin mağdur olmamaları için; 21.04.2018 Cumartesi Günü 08.00-24.00 saatleri arasında gerekli önlemleri almaları rica edilir.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi