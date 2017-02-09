You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Opel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

“Cumartesi Günü Herkesi Maça Bekliyoruz”

“Cumartesi Günü Herkesi Maça Bekliyoruz”
  • 09.02.2017
  • 1

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Vodafone Arena’yı kendilerine açan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a teşekkür etti.

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’nın önünde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte Passolig ve bilet alan Gevrek, “Sivil toplum örgütleri ve Malatyalı hemşerilerimizle toplu halde 200 kişi Passolig ve bilet aldık. İnşallah bundan sonrada dernek başkanlarımız bu şekilde öncülük yaparsa mutlu oluruz. Derneklerimizin üyeleri ve İstanbul’da yaşayan Malatyalı hemşerilerimizi Passolig ve bilet almaya davet ediyoruz. Maçtan bir gün öncesine kadar herkes Passolig ve bilet alabilir. Passoligi olmayanlar, internet başvurusuyla geçici kartla maça girebilecekler. Cumartesi günü 13.00’da Denizlispor ile oynayacağımız karşılaşmada herkesi yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Gevrek, sivil toplum örgütlerinin büyük bir duyarlılık gösterdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Malatyalılar olarak İstanbul’da dördüncü sıradayız. Yaklaşık 500-600 bin Malatyalı hemşerimiz İstanbul’da yaşıyor. Cumartesi günü maç erken saatte, çalışan Malatyalı hemşerilerimiz olabilir, bir günlük izin alsınlar ve maça gelsinler. Cumartesi günü herkesi maça bekliyoruz.”

Gevrek, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerine stadı kendilerine tahsis etmesi dolayısıyla da teşekkür etti.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar
  1. caner dedi ki:
    9 Şubat 2017, 17:35

    Biletimizi aldık, geleceğiz inşallah : )

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."