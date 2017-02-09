TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Vodafone Arena’yı kendilerine açan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a teşekkür etti.

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’nın önünde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte Passolig ve bilet alan Gevrek, “Sivil toplum örgütleri ve Malatyalı hemşerilerimizle toplu halde 200 kişi Passolig ve bilet aldık. İnşallah bundan sonrada dernek başkanlarımız bu şekilde öncülük yaparsa mutlu oluruz. Derneklerimizin üyeleri ve İstanbul’da yaşayan Malatyalı hemşerilerimizi Passolig ve bilet almaya davet ediyoruz. Maçtan bir gün öncesine kadar herkes Passolig ve bilet alabilir. Passoligi olmayanlar, internet başvurusuyla geçici kartla maça girebilecekler. Cumartesi günü 13.00’da Denizlispor ile oynayacağımız karşılaşmada herkesi yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Gevrek, sivil toplum örgütlerinin büyük bir duyarlılık gösterdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Malatyalılar olarak İstanbul’da dördüncü sıradayız. Yaklaşık 500-600 bin Malatyalı hemşerimiz İstanbul’da yaşıyor. Cumartesi günü maç erken saatte, çalışan Malatyalı hemşerilerimiz olabilir, bir günlük izin alsınlar ve maça gelsinler. Cumartesi günü herkesi maça bekliyoruz.”

Gevrek, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerine stadı kendilerine tahsis etmesi dolayısıyla da teşekkür etti.

Yeni Malatya Gazetesi