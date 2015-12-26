Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Adı Geçen Malatyalı
Hürriyet’in Yalçın Bayer tarafından hazırlanan “Yeter Söz Milletin” köşesinde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda adı geçenler içerisinde, İstanbul Üniversitesi Rektörü hemşehrimiz Prof.Dr. Mesut Parlak’ın da bulunduğuna ilişkin bir yazı yeraldı.
15 Eylül tarihli Hürriyet’te, “Yeter Söz Milletin” köşesinin “BİLİYOR MUSUNUZ?” bölümünde, Prof.Dr. Parlak’ın da adının geçtiği yazı şöyle:
“- CUMHURBAŞKANLIĞI adaylığı konusunda Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dışında Bülent Arınç, Vecdi Gönül, Mehmet Aydın, Prof. Nevzat Yalçın, Abdüllatif Şener’den başka Prof. Mesut Parlak ve Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adlarının yanında bir ‘prof’un adının da telaffuz edildiğini…”
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