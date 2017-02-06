“Cumhurbaşkanı, Ben Sizi Oraya Gönderdim, Dedi”

Vali Mustafa Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulunup yetkililerden bina ve hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Vali Toprak, incelemelerde bulunduğu ve bilgiler aldığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde İl Müdür Vekili Rasim Bulut, Müdür Yardımcıları Ramazan Barman ve İ. Alpay Karataş ile Müdürlük çalışanları tarafından karşılandı.

Vali Toprak incelemelerinin ve personelle görüşmesinin ardından İl Müdür Vekili Bulut’ dan brifing aldı.

Vali Toprak, brifing sonrası Müdürlük yetkililerine yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da gerçekleştirilen bir toplantıda “Benim mesuliyetim çok yüksek, her bir noktadaki mağdurun, perişanın ya da devletin ilgisini, alakasını, ahlaki ve vicdani katkısını isteyen çok insan olabilir. Ben bundan sorumluyum ve yükümlüyüm ama Vali olarak ben sizi oraya gönderdim. Benim adıma siz oradaki tüm hususları dikkatli bir şekilde görev ve sorumluluklarınızı orada yerine getirin, kimsesizin kimsesi olun, hiçbir şekilde unutulanın orada kalmaması için her türlü katkıyı, özveriyi, heyecanı koşuşturmayı yapın.” dediğini anımsattı.

Vali Toprak “Acaba bizim erişemediğimiz veya ulaşamadığımız noktalarda neler oluyor, inleyen, ah vah eden, sıkıntı içerisinde kıvranıp duran, ekmeği suyu olmayan var mı, perişanlık, ızdırap, engelli içerisinde olan var mı tüm bunların sesini duymak bizim görevimiz.

Ekonomik ve sosyal yoksulluklarından, istismar edilmelerinden, yetim kalmalarından dolayı buraya gelen çocuklarımızla, kendi kendine bakamayan, kendisine kol kanat gerilmeyen engelli bireylerimizle, aile içerisinde huzuru ve sevgiyi görememiş ya da imkân olmasına rağmen yalnız kalmaktansa toplu bir yaşam yerinde yaşamayı tercih etmiş yaşlılarımızla yakından alakadar olmamız gerek.

Çocuklar dışarıya karşı her türlü özenti, ilgi ve alakanın psikoloji içindeler, doğruyu ve yanlışı ayırt edemeyecek durumdalar, ergenlik çağının getirdiği hissiyatlarla duygusal anlamda kendilerini yanlış noktalara götürebilirler, Onların üzerindeki dikkat ve gözetimimizi eksik bırakmamalıyız. Böyle bir durumda başkaları bizim eksik bıraktığımız bu noktaları tamamlama davranışı içerisine girebilirler. Bu konularda çok mesulüz ve gayretimizi sürdürmeliyiz.

Bu ülke için, bu memleket için kanlarını seve seve döken insanların yakınlarına her ne olursa olsun incitmeyecek şekilde katkıyı sağlamak noktasındayız. Bir sıkıntısı olursa koşturmamız gerekiyor, sormamız gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor. Şehit ailelerimizi gazilerimizi ve yakınlarını anne, baba şefkati ile aynı ihtimam ile korumalı ve kollamalıyız.” dedi.

Vali Toprak, kısaca bahsettiği tüm bu konularda İl Müdür Vekili Bulut başta olmak üzere kurum ve şube müdürlerinin hassasiyet göstermelerini, personellerinin bu konularda bilgilendirmelerini ve denetlemelerini isterken devletimizin son yıllarda gerçekleştirdiği bu konulardaki hizmetlerin daha da sağlıklı yürütülmesi amacıyla büyük bir çaba, gayret ve heyecan içerisinde olmalarını isterken evde bakım hizmeti için yapılan tahsislerin ve ödemelerin layığınca yapılmasına büyük itina gösterilmesini de istedi.

Vali Toprak, toplum için önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirttiği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline teşekkür ederek görevlerinde başarılar dileyerek buradan ayrıldı.

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