Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “CAN” ile TSİ 20.40’ta Cezayir’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı’na gelişinde Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Bensalah’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Bensalah, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bensalah törenin ardından bir süre görüştü.

Karşılamada, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel, Posta, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Houda Imene Feraoun ve Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Cezayir’e geldi.

Cezayir, AA