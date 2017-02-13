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Malatya Haber -

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi Günü Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi Günü Geliyor
  • 13.02.2017
  • 7

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Şubat Cumartesi günü Malatya’ya gelerek düzenlenecek mitinge katılacağı bildirildi.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, twitter adresinde yaptığı duyuruda, “Hasret Bitiyor!!! Seçilmiş İlk CumhurBAŞKAN’ımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN 18 Şubat Cumartesi günü MALATYA’da Hemşehrilerimizle Buluşacaktır.”  dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki meydanda Malatyalılara hitap edeceği, miting saatinin ise henüz belli olmadığı öğrenildi.

Erdoğan’ın 18  Şubat Cumartesi günü Malatya ile birlikte Elazığ’da da mitinge katılacağı öğrenildi.

Resmi programın hafta içinde açıklanması bekleniyor.

FOTO: Arşiv

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar
  1. Ahmet Sezer dedi ki:
    13 Şubat 2017, 17:02

    AHMET ÇAKIR, HACI UĞUR POLAT, HADİ HADİ SİZE İŞ DÜŞTÜ ŞİMDİ ÇALIŞMA VAKTİ…. İNŞALLAH CUMHURBAŞKANI ARA SOKAKLARI İNCELER….

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  2. Serkan dedi ki:
    13 Şubat 2017, 16:43

    BELEDIYE NE GUZEL YATIYORDU IS CIKTI IYI CALISIRLAR SIMDI

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  3. YUSUF dedi ki:
    13 Şubat 2017, 16:40

    Elbistanlı adlı yorumcu; senin ve senin gibilere bırakılacak bir karış toprağımız yok. Allah muhafaza eğer şimdiki hükümet olmasaydı memleketin hali nice olurdu. Beş yaşındaki çocuk dönen dolapların farkına vardı ma siz hala varamadınız. siz ve sizin gibilere yazıklar olsun. Rabbim inşallah o fırsatı size vermez. Bu hükümet cumhuriyet tarihinden yapılamayanı yaptı. Bilip bilmeden yorum yapıyorsunuz. Vatan için millet için tabiiki evet.

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  4. kemal dedi ki:
    13 Şubat 2017, 15:51

    Büyük BAŞKAN

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  5. Elbîstanlı dedi ki:
    13 Şubat 2017, 15:06

    Sözde demokrasiyi savunan RTE ve AKP hükumeti özgürlükler ülkesi olan Türkiye’de , HAYIR oyu kullanan seçmenlere resmen terörist diyor e o zaman HAYIR diyenler terörist olacaksa oy pusulasından HAYIR tercini çıkarın olunsun bitsin ? Bu arada Malatya’ya gelme sebebi ise Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Diktarörlüğe Evet oyu propagandası yapmak . Ben Ülkem ve Refahım için HAYIR DİYORUM. Herkes özgür iradesi ile oyunu kullanmalı ,algılar ve baskılar sonucu kendi iradesini kaybetmemeli ve en önemlisi de futbol takımı tutar gibi parti tutup , o partinin lideri Evet diyor diye sizde evet demeyin . Ülkemize ve milletimize HAYIRLI olsun …

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    1. ALİ dedi ki:
      13 Şubat 2017, 16:25

      Senin dediğin gibi olmuş olsa sen o düşüncelerini biraz zor yazardın oraya.Bak gayet güzel bir şekilde kendini ifade ediyorsun.Sen hayır diyorum diyorsun, bende sonuna kadar EVET diyorum.Allahın izniyle millet ne karar verirse o olacak.Gerisi bence gevezelik.

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    2. hüseyingazi dedi ki:
      13 Şubat 2017, 17:04

      Diktatör derken insan biraz utanmalı. Demokratik olmasaydı kabul edilmiş bir kanunu riske girerek halka oylatmazdı hükümet. Ne diyelim edeb yaHu.

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