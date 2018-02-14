Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında toplanarak Şubat ayı çalışmalarına başladı. 100’e yakın gündem maddesi ile toplanan mecliste, gündem öncesinde Afin hareketına destekler dile getirilirken, Ahmet Çakır’ın TRT’nin popüler dizisi ‘Payitaht Abdülhamit’ dizisi setine kayısı göndermesi ve yapımcının dizinin 36. Bölümünde kayısıya yer vermesi nedeniyle Ahmet Çakır’a meclis üyeleri tarafından teşekkür edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü de unutmayarak “Sevdiklerimizin kıymetini bilelim” dedi.

Toplantı öncesinde Afrin harekatında şehit olan Mehmetçiğe Allah’tan rahmet dileyen Başkan Çakır”Ülkemizi karıştırmak isteyen dış mihraklar bu güne kadar farklı terör örgütleri kurup Türkiye’ye karşı kullandılar. YPG – PYD terör örgütüne 4 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah gönderilmesi Türkiye’nin ne kadar büyük bir tehlikede olduğunu gösteriyor. Bunlara karşı Türkiye 20 Ocak’ta Zeytin Dalı Harekâtını başlattı. Dualarımız ordumuzla birlikte. Rabbim birliğimizi-beraberliğimizi arttırsın. Biz de hep birlikte ülkemiz ve geleceğimiz adına bir olacağız, beraber olacağız. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Meclis toplantısında söz alan CHP grup sözcüsü Hurşit Kuşçu, CHP Grubu olarak Afrin operasyonunu desteklediklerini belirtti.

Gündım dışı konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bazı maddeler komisyonun çalışmalarını tamamlamadığı gerekçesiyle bir sonraki toplantıya ertelenirken, çeşitli dairelerden gelen teklifler de ilgili komisyonlara havale edildi.

Taksi evlerinin kiraları belirlendi

Gündem maddeleri arasında bulunan Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde faaliyet gösteren 10 adet taksi evinin yıllık işgaliye bedelinin 900 TL+KDV olarak belirlenenmesi Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda kabul edildi.

“Cumhurbaşkanı ve Başbakan uyarıyor ama…”

Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi 6047 ada 3 No’lu parselin mevcut imar planında 5 kat olan kat yüksekliğinin 7’ye çakırılması yönünde hazırlanan imar plan değişikliği onaylandı. Madde üzerinde söz alan CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu, “Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız dikey değil yatay yapımlaşmaya ağırlık vereceğiz’ şeklindeki uyarılarına rağmen Malatya’da dikey yapılaşmanın önünü açacak imar kararları kabul ediliyor. Bu ısrar neden?” diye sorudu.

Komisyon Başkanı Çınar: İmar bütünlüğü ve estetik görüntü için

Hurşit Kuşçu’yu yanıtlayan İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Çınar, söz konusu kararın bölgenin imar plan bütünlüğü ve estetik görünümü açısından alındığını söyledi.

Çınar, “Burası,Çarmuzu yolundan Kuzey Kuşak yolumuza devam eden yeni açılmış bir yolumuz üzerindeki bir yer. Yol üzerinde daha önce yapmış olduğumuz istişareler neticesinde bir imar bütünlüğü oluşması bir de estetik bir görüntüye sahip olması için, caddeyi komple 7 kat olarak planlayalım diye bir karar almıştık. O karar doğrultusunda buradaki talep 6 kat olmasına rağmen yükseklik ve görüntü aynı olsun diye 7 kat planladık. Bölgeye özel bir durum” sözleriyle yanıtladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, 50 metrelik yolun, söz konusu o bölgenin gelişim ve dönüşümüne katkı sağlayacak önemli bir yol olduğunu, imar komisyonunu da bu parseldeki imar değişikliğinin, 50 metrelik yola geldiği için bu yönde bir karar aldıklarını ifade etti.

Darende’deki parka Mehrum Yazıcıoğlu’nun adı verildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesine yapımı devam eden çocuk oyun parkına ‘Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’ isminin verilmesini kararlaştırdı. MASKİ Personel A.Ş’nin kurulması hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifi onaylanırken, Yeşilyurt Belediye Meclis’nin ‘Özel Eğitim Tesisi Alanı’ fonksiyonu verdiği Yeşilyurt İlçesi Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 No’lu parselin (II. OSB bitişiği) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hazırlandığı belirtilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı da komisyon raporu doğrultusunda kabul edildi.

Yol ve Alt Yapının 5 milyonu Destek hizmetlerine aktarıldı

Büyükşehir Belediye Meclisi, Yol Kaldırım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının bütçesindeki 5 milyon 200 bin TL’nin Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına aktarılmasına ilişkin teklifi de onayladıktan sonra, ikinci oturumunu 16 Şubat saat.14.30’da yapmak üzere toplantıyı sona erdirdi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com