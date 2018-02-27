Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, TOKİ’ye devredilen İnönü Stadyumu ile ilgili konuştu..

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, TOKİ’ye devredilen İnönü Stadyumu’nun yerinin Büyükşehir Belediyesi’ne devredilerek, stadyum, yeşil alan veya sosyal tesis olarak değerlendirilmesi yönünde Malatya kamuoyunda oluşan beklentilere yönelik ‘Stadyumun devri ile ilgili olarak gerek belediye olarak bizim gerekse Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizin girişimleri devam ediyor. Ama burası ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile gerçekleşebilecek bir durum. Cumhurbaşkanımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Stadyumunun yerinin Malatya’ya verilmesi yönünde kamuoyunun beklentilerini çok iyi bildiklerini ve uzun zamandan beri bu yönde girişimlerini sürdürdüklerini söyledi.

“Başbakana dosya sunulmuştu”

Başbakan Binali Yıldırım’ın hafta sonunda partisinin il kongresine katılmak üzere Malatya’ya yaptığı ziyarette İnönü Stadyumunun Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili bir konunun gündeme gelip gelmediği ile ilgili soruya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Zaten daha önceden Başbakanımıza bu konu ile ilgili dosya sunmuştuk. Gerek Bakanımız, gerekse Genel Başkan yardımcımız ve milletvekillerimiz konuyu bizimle birlikte yakından takip ediyorlar. Belki uygun başka bir yer karşılığında takas yapılabilir. Alternatif başka bir yer gösterilebilir. TOKİ, henüz orayla ilgili ne bir satılma ne de başka bir yatırım kararı vermedi. Bu devir, ancak Sayın Cumhurbaşkanının onayı ile ilgili olabilecek bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda desteğini bekliyoruz” yanıtını verdi.

“Devredilir diye umut ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi durumunda, vatandaşların kullanacağı bin alan olarak değerlendirileceğini belirten Ahmet Çakır, “TOKİ, Malatya’ya yeni bir stadyum yaptı. Hastane yaptı. Kentsel dönüşüm yatırımları devam ediyor. Gelir-gider dengesi açısından stadyumun yerini nasıl değerlendirir veya ne karar verir bilemiyoruz ama konuyu yakından takip ediyoruz. Eninde sonunda Malatya’ya devredilir diye umut ediyoruz” diye konuştu.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com