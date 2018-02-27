“Cumhurbaşkanımızın Desteğini Bekliyoruz”
- Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, TOKİ’ye devredilen İnönü Stadyumu ile ilgili konuştu..
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, TOKİ’ye devredilen İnönü Stadyumu’nun yerinin Büyükşehir Belediyesi’ne devredilerek, stadyum, yeşil alan veya sosyal tesis olarak değerlendirilmesi yönünde Malatya kamuoyunda oluşan beklentilere yönelik ‘Stadyumun devri ile ilgili olarak gerek belediye olarak bizim gerekse Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizin girişimleri devam ediyor. Ama burası ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile gerçekleşebilecek bir durum. Cumhurbaşkanımızın desteğini bekliyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Stadyumunun yerinin Malatya’ya verilmesi yönünde kamuoyunun beklentilerini çok iyi bildiklerini ve uzun zamandan beri bu yönde girişimlerini sürdürdüklerini söyledi.
“Başbakana dosya sunulmuştu”
Başbakan Binali Yıldırım’ın hafta sonunda partisinin il kongresine katılmak üzere Malatya’ya yaptığı ziyarette İnönü Stadyumunun Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili bir konunun gündeme gelip gelmediği ile ilgili soruya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Zaten daha önceden Başbakanımıza bu konu ile ilgili dosya sunmuştuk. Gerek Bakanımız, gerekse Genel Başkan yardımcımız ve milletvekillerimiz konuyu bizimle birlikte yakından takip ediyorlar. Belki uygun başka bir yer karşılığında takas yapılabilir. Alternatif başka bir yer gösterilebilir. TOKİ, henüz orayla ilgili ne bir satılma ne de başka bir yatırım kararı vermedi. Bu devir, ancak Sayın Cumhurbaşkanının onayı ile ilgili olabilecek bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda desteğini bekliyoruz” yanıtını verdi.
“Devredilir diye umut ediyoruz”
Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi durumunda, vatandaşların kullanacağı bin alan olarak değerlendirileceğini belirten Ahmet Çakır, “TOKİ, Malatya’ya yeni bir stadyum yaptı. Hastane yaptı. Kentsel dönüşüm yatırımları devam ediyor. Gelir-gider dengesi açısından stadyumun yerini nasıl değerlendirir veya ne karar verir bilemiyoruz ama konuyu yakından takip ediyoruz. Eninde sonunda Malatya’ya devredilir diye umut ediyoruz” diye konuştu.
Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
avm istiyoruz oraya. Malatya halkı ne yapacak yeşil alan vs. hatta villa yapılıp herkes paylaşsın.Millet ağzı açık baksın 🙂
yeşil alan ve şehir parkı yapılacaksa eyvallah. ama beton yığını olacaksa asla. ayrıca kapalı yüzme havuzu yerinde kalarak battalgazi ilçesine hizmete devam etmelidir.
Toki de sistem kurulmuş el mahkum.
Başkan,ancak Malatya lılar aralarında para toplayıp,burayı Toki den satın alırlarsa kurtarabilir,senin de bilmen lazım.
Oraya buraya sormaya gerek yok.Ben size söyleyeyim buranın ne olacağını…kayseride eski stada.ne olduysa yerine ne yapildiysa bizimkinede aynisi veya benzeri yapılacak..internetten bakın görün kayseri eski stadinin yerine..özetle avm ve çok katlı 5 yildizli otel…
Bencede çakıra verilmemeli. Verilicekse Selahattin beye verilmeli.
DSİ yi Selahattin gürkan nasıl aldıysa çakır a anlatsın çözüm onda….bizler DSİ nin yeşil alan olarak kalacağını beklerken karşımıza saray çıktı…
İnönü stadyumu çevresi yeniden güzenlenerek,stadyum olarak kalmalıdır.Burada EYMS’nin dışında diğer maçlar oynanmalıdır.
bir de beyanat veriyorsunuz ne yaparlar bilmiyoruz diye ben söyleyeyim başkan sami er’i ara bir sor. en azından belki derki 10-15 tane dükkan üstüne de ev-ofis yapacağız kalan kısmı da size park olsun der. yoksa oraya büyükşehir belediyesi itfaiye istasyonu yapacak değiller ya. Anca halkı kandırın arkadaş öyle malatyadan beyanat ile ankara da iş çözülmez. Adama vizyonusuz dediniz Büyükşehir Belediye başkanı yapmadınız. Adam Toki Başkan Yardımcısı oldu. bu adam da genel sekreterdi.
Konuyu bir Sami ER ile konuşsalar belki son durum hakkında bilgi edinirler. Malatyalı hemşehrimiz Toki Başkan Yardımcısı kendisi tanımıyorsanız hatırlatayım. Başarılı bir yönetici olan Sami ER’i neden değerlendiremiyoruz. Selahattin başkan buralar yeşil alan olacak dediğinde gülüyordunuz. Atatürk kız lisesi battalgazi belediyesi tarafından yenisi yapılarak taşındı sanat lisesi ile büyükşehir olarak protokol yaptınız neden battalgazi belediyesi sanat lisesinide yapmasın diye. Şimdi Yeşil Kuşak parkına engel olmak için eski nikah sarayını yapıyorsunuz. Bence siz bu işe destek değil köstek oluyorsunuz. Umarım bunu yukarısı bir gün anlayacak. BU Memlekete yazık sonra da burayı bırak 625m2 lik ziraat bankasının orası meydan olacak diye reklam yapmaya çalış geçin bunları kardeşim.
sümerbankı aldınız hergün bir dedikosu var, ortaklık kurdunuz musluk gibi para geliyor. usulsüzlük var hiltonun bahçe kısmı kacakmış halka aitmiş doğrumu nice dedikodular
ahmet çakır her yer bitti burası kalmıştı zaten bakalım hangi yakının bu projede olacak..umarım devletimiz burayı belediyeye vermez …
Eski stadımızın yeri ne güzeldi, şimdi yeni yapılan stadamız gayet yakın oldu şöyle kömürhana doğru biraz daha yakın olsaydı millet daha rahat gidip gelirdi.
Not: Karabük maçına giderken 10-15 dakika trambus beklemenin sonucu neticesinde maçın ilk 15 dakikalık bölümünü izleyemedik tabi birde besyo durağı taaa 400-500 m ileride olunca stada doğru ilerlerken hattı müdafa gibi hendek ve duvarları geçmeyede alışınca maça gayet erken gidebiliyor insan.
Gecen gün bu konu için yazmıştım size ,sizde haberi yapıp bilgilendirdiniz bizleri Malatyahabere çok teşekkür ederim ilginiz için, iyi çalışmalar diliyorum.
Şehir içindeki gül gibi stadı ayağa kaldırmak varken her maç sorun olan yeni stadı yapmak gerçekten büyük işti. Eski stadın üstünde avmler oteller yapılacaktır. Bari burayı kurtarın diyeceğim ama bizim siyasiler bu konularda başarısız.