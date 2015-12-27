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Malatya Haber -

“Cumhurbaşkanına Dedim ki..”

“Cumhurbaşkanına Dedim ki..”
  • 27.12.2015
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Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın babası Ali Ertan Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek, yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. 
 
Ziyaret sırasında konuşan baba Ali Ertan, oğlunun şehit olmasının ardından Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ekibinin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, şunları söyledi: 
 
“Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak bir yemeğe katıldım ve orada Malatya Belediyesinin insanlık bakımından hiçbir yerde görülmeyecek derecede iyi niyetli olduğunu ve acılı günümüzde yanımızdan ayrılmadığını söyledim. Başka hiçbir belediyenin bu kadar candan ve içten olduğunu görmedim. Belediye Başkanı Ahmet Çakır başta olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yanlız bırakmadılar.”
 
Merhum Gökhan Ertan’ın Malatya’nın şehidi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise “Malatya halkı şehidini sahiplendi. O büyük acı ve üzüntüyü hep birlikte yaşadık. Biz Malatya Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğumuzu, görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Rabbim sizlere, çocuklarına sabırlar versin” dedi. 
 

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