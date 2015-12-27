Cumhuriyet Bayramı Programı
Cumhuriyetin ilanının 86’ncı yıldönümü dolayısıyla Malatya’daki ilk tören 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Resmi geçit töreni ise 29 Ekim Perşembe günü İnönü Kapalı Çarşısı önündeki alanda gerçekleştirilecek.
Valilik, bayram kutlama programını şöyle açıkladı:
-28 EKİM 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ
ÇELENK SUNMA TÖRENİ Yer : Atatürk Anıtı
Saat: 13:00
Sorumlu Birim: iı Milli Eğitim Müd.
KONFERANS
Yrd. Doç. Dr. Serap TAŞDEMiR Tarafından (Modernleşme Sürecinde Türkiye’de Cumhuriyet) Konulu Konferans verilecektir.
Yer: İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu Saat: 13:45
Sorumlu Birim: İnönü Üniversitesi
CUMHURİYET KONSERİ
Yer : Sabancı Kültür Merkezi Salonu Saat: 19:00
Sorumlu Birim: iı Kültür ve Turizm Müdürlüğü
-29 EKİM 2009 PERŞEMBE GÜNÜ TEBRİKLERİN KABULÜ
Malatya Valisi Doç.Dr. Ulvi SARAN, 2. Ordu Kur. Bşk.Tümg. Hasan Fehmi CANAN ve Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR ile birlikte tebrikleri kabul edeceklerdir.
Yer : Valilik Makamı
Saat: 09:30
Sorumlu Birim: Malatya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü
KUTLAMA TÖRENİ
Halkın Bayramının Kutlanması ve Resmi Geçit Töreni Yer : İnönü Meydanı
Saat: 10:00
Sorumlu Birim: Malatya Valiliği iı Milli Eğitim Müdürlüğü
Cumhuriyetimizin 86. Yıldönümü kutlamaları münasebetiyle 29 ekim perşembe günü saat:13.00’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Kolbastı Ekibi tarafından İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde bir gösteri yapacaktır.
2. ORDU BÖLGE BANDO KOMUTANLlĞI GÖSTERİSİ
Yer : Kernek Meydanı
Saat: 14:00
Sorumlu Birim: Garnizon Komutanlığı
BELEDİYE MEHTERAN GÖSTERİSİ
Yer : Hürriyet Parkı
Saat: 15:00 .
Sorumlu Birim: Malatya Belediye Başkanlığı HALK KONSERİ
Yer : Atatürk Kapalı Spor Salonu Saat: 19:00
Sorumlu Birim: Gençlik ve Spor iı Müdürlüğü ile il Yazı işleri Müdürlüğü”