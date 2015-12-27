D.Kayapınar 1- Malatyaspor 1
Niyazi İzgören xx, Eyyüp Sabri Erdem xx, M. Mithat Levent xx
KAYAPINAR BELEDİYESPOR: Serkan xxx, Murat xx, Oğuzhan xxx (Fatih dk. 77 xx), Ramiz xxx, Abdullillah xxx (Mustafa Aşık dk. 65 xx), Ramazan xxx (Hasan dk. 81 x), Onur xx, Serdar xx, Vahit xxx, Kemal xx, Eren xx
TEKNİK DİREKTÖR: Seyithan Özdaş
MALATYASPOR: Önder xx Talat xx, Mehmet xx, Murat xx, Oğuz xx, Mert xxx, Ahmet xx, Raif xxx (Hakan dk. 74 xx), Güven xx, Mustafa Ger xx Fethi xx (H. İbrahim dk. 41 xx)
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Taşar
GOLLER: Onur (dk. 29) (Kayapınar Belediyespor), Mustafa Ger (dk. 81 Pen) (Malatyaspor)
SARI KARTLER: Ahmet, Mustafa Ger (Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Kemal (Kayapınar Belediyespor)
Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Malatyaspor, deplasmanda Diyarbakır Kayapınar Belediyespor ile karşılaştı.
29.dakikada, Diyarbakır Kayapınar Belediyespor gol atarak 1-0 öne geçti.
81. dakikada, Diyarbakır Kayapınar Belediyespor’dan bir oyuncunun topu elle çıkarması üzerine, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sonrasında Malatyaspor’dan Mustafa’nın penaltıtan attığı golle, skor 1-1 oldu.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.