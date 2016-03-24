“Dağ Fare Doğurdu”

CHP’li Ağbaba, taşeronlara kadro müjdesinin bu haliyle Malatya’da da hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, taşeronlara kadro müjdesinin hayal kırıklığı yarattığını belirterek, “Taşeron işçilerin bir kerede kadroya alınmaları yerine 3 yılda bir sözleşme imzalama koşuluyla “özel sözleşmeli personel” statüsünde çalıştırılmak istenmeleri, AKP Hükümeti’nin bir kez daha işçilerin gelecek hayalleriyle oynadığının göstergesidir” dedi.

İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN VAZGEÇMELERİ İSTENİYOR

Başbakan Ahmet Davuoğlu’nun geçtiğimiz günlerde kamuda çalışan taşeron işçilerin tamamına kadro verileceğini açıklamasının ardından ortaya çıkan olumlu hava, AKP’li bakanların teker teker yaptıkları açıklamalarla yerini hayal kırıklığına bırakmaya başladı. “Taşeron işçilerin atanmaları halinde geçmişe dönük hak talebinde bulunamayacak” olması şartının yüz binlerce taşeron işçisine, kamuda “özel sözleşmeli personel” statüsünde çalışabilmek için geçmiş birikimlerinden, özellikle de kıdem tazminatından vazgeçmelerini istemek bunun en net göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MADEM KADRO VERİYORSUNUZ, SÖZLEŞME ŞARTI NEDİR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “İşçilere 3 yılda bir sözleşme yenileme şartı getirilmesi ve özel sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak istenmesi, sadece işverenin değiştirilmesi anlamına geliyor.İşçilerin şirket yerine Devlet eliyle aynı şartlarda çalıştırılmalarının önü açılıyor.İşçilerin umutlarıyla oynamaktan bıkmadılar” dedi. Ağbaba, kamuda geçici statüde çalışan işçilerin tekrar görmezden gelindiğini belirterek, 20-30 yıldır çalışan işçilere sırt dönmek kabul edilemez. Geçici işçiler için geçmişte verilen sözler tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.

KİM, NE ZAMAN, NASIL?

Ağbaba, konuyla ilgili Başbakan Davutoğlu tarafından cevaplanması istemiyle TBMM Başkanlığına bir de soru önergesi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba “Bakanlar Kurulu tarafından taşeron işçilere kadro verileceğinin açıklanmasının ardından kamuoyunda kimlerin, ne zaman, nasıl ve hangi şartlarda kadroya geçirileceği konusunda yeterli bilginin aktarılmaması sıkıntı yaratmaktadır. İlk aşamada değerlendirilecek kişilerin kimler olduğu, bu işçilerin hangi kurumlarda çalışan kişilerden seçileceği, yapılacak sınavın niteliğinin nasıl olacağı açıklık beklemektedir.”dedi.

BAŞBAKAN GEÇİCİ İŞÇİLERE SÖZ VERMİŞTİ

“Öte yandan uzun yıllardır kamuda geçici olarak çalışan binlerce kişinin kadroya alınmamaları da tepkilere sebep olmaktadır.” Diyen Ağbaba; “31 Mayıs 2015 tarihinde basında yer alan “Başbakan’dan kamu işçisine 5 müjde’ başlığı ile geçen haberlerde; “5 ay 29 günden fazla çalıştırılmayan geçici işçiler için de yasal düzenleme yapılacak. Kişi 5 ay 29 gün çalışıyor, ara veriyor, bu iş üretkenliğini, iş verimliliğini negatif etkiliyor. Yasal düzenleme ile 5 ay 29 gün gibi bir süre olduğu düşünülmeksizin bunlar işlerine devam edebilecekler” ifadelerine yer verilmiştir.”dedi.

İşte Başbakana sorular;

İlk aşamada taşeron işçilerden kaç kişi kadroya alınacaktır? Kadroya alınacaklar hangi kurumlardan hangi kriterler dikkate alınarak seçilecektir? Taşeron bazı işçiler kamu görevlisi ve bazıları ise geçici personel statüsüne geçirileceği ifade edilmektedir. Kimlerin kamu görevlisi kimlerin geçici personel olacağına kimler , nasıl karar verecektir? Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca görev yapıyor olması şartı aranacağı, 3, 6 ay gibi geçici hizmetler kapsamında çalıştırılan personel kanun kapsamına girmeyeceği belirtilmiştir. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da Devlet Demir Yollarında, Malatya Araştırma Hastanesinde, Devlet Hastanelerinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde, Sultansuyu Harası’nda çalışan geçici işçiler verilen bu kararla hayal kırklığına uğramıştır.Geçici işçilerin sürekli çalışmaları konusunda geçtiğimiz yıl verilen sözün aksine kadro verilmeme sebebi nedir? 25-30 yıldır kamuda geçici çalışmalarına rağmen kadro hakkı verilmeyen işçilerin nasıl emekli olmaları beklenmektedir? Bu şartlarda 100 yıl çalışsalar bile emekli olmaları mümkün olmayan işçilere hükümetinizin tavsiyesi nedir?

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