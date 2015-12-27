Dağ Taş Aradılar Ama..

Kayıplara karışan 26 yaşındaki zihinsel engelli şahısın bulunması için AFAD ve Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda bir sonuç elde edilemedi.

Doğanyol ilçesine bağlı Koldere Mahallesine bağlı Poyraz Mezrasında oturan 26 yaşındaki zihinsel engelli Murat Dere’nin bir gün önce öğle saatlerinde evinden ayrılarak bir daha dönmemesi üzerine durum Jandarmaya bildirildi.

Şahısın kaybolduğu belirlenince Jandarma ve AFAD ekipleri bölgedeki ağaçlık alanlar ile su kuyularının bulunduğu noktalarda arama çalışması yaptı. AFAD ve Jandarma ekipleri bahçelerdeki su kuyularını boşalttı.

AFAD ve Jandarma ekiplerince bölgede yaklaşık 9 kilometrelik alanda yapılan arama ve incelemede şahısın izine rastlanılmadı.

Ailesinin yanında yaşayan şahısın evden kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Araştırma sürüyor.