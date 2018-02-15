Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Malatya‘da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi Halk Eğitim Toplantı Salonu’ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında okuma yazama bilmeyenlere ulaşacaklarını kaydederek, toplumun geleceği açısından okur yazar oranının yüksek olmasının önemli olduğunu belirtti.

Okuma yazma bilmeyen kadınların, tamamının okuma yazma seferberliğine dahil edilmesini isteyen Tatlı, “Bu kolay birşey değil, biliyorum. Seferberliğin vermiş olduğu önemle daha fazla gayret edeceğiz. Ulaşmadığımız adres kalmasın. Okul çevresinde ve mahallelerde ulaşmadığımız aile kalmasın.” diye konuştu.

Okulların çevresini etkileyen sistemler olduğuna işaret eden Tatlı, “Bizler toplumun dönüşüm mimarlarıyız. Öğretmenlik ulvi bir görevdir. Daha önceki kampanyalarda olumlu sonuçlar aldık. Okuma yazma seferberliğinin amacına ulaşması noktasında tereddüdümüz yok.” ifadelerini kullandı.

Tatlı, okulların okuma yazma seferberliğine katılımı arttırmak için farklı etkinlikler yapılması gerektiğini bildirdi.

AA