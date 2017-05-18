“Daha Güçlü Türkiye’ye Yol Alıyoruz”

Elazığ’da konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Hedefimiz ülkemizin daha hızlı ve güçlü büyümesidir. Bunun için yapılması gereken her şeyi yapıyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. İnşallah hep birlikte çok daha güçlü bir Türkiye’ye doğru yol alıyoruz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çeşitli ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Elazığ’a geldi. Bakan Tüfenkci ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu il protokolü ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın, bünyesinde hizmete sunulan Vali Murat Zorluoğlu Konferans Salonu ile Teşhir ve Tanıtım Merkezi’nin açılışını yaptı.

16 Nisan’dan önce ekonomiyle ilgili tüm söylenenlerin bir bir gerçekleştiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Algı operasyonlarıyla ve suni müdahalelerle ekonomimize yönelik engelleme faaliyetlerini çok şükür sizlerin ve milletimizin samimi gayretiyle bertaraf ettik. 16 Nisan’dan sonra önümüz daha açık. Öngörülebilir bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. Daha fazla demokrasinin, değişimin olduğu bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.16 Nisan’dan sonra bir yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş reformlarını gerçekleştirirken, bir yandan da gündemi ekonomi olarak belirledik ve Türkiye’yi, reel sektörü nasıl daha fazla büyütürüz, onun gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

2019 yılına reformları tamamlayan bir ülke olarak adım atılacağını vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Esasında 16 Nisan’dan sonra bizlerin, borsa İstanbul endeksine baktığımız da tarihi zirvelere eriştiğimizi görüyorum. Yine 10-16 Nisan’dan sonraki dönemde etkin bir şekilde gözlemleme şansı bulduğumuz diğer bir gelişmede döviz kurlarındaki oynarlığın azaldığına hep beraber şahit oluyoruz. Özellikle Türk lirasındaki gözlemlenen değer kazancının büyük bir bölümünü ülkemizdeki istikrar kaygısından kaynaklandığını da burada söylemek mümkün. Geçen yıl küresel ticaret hacminin endeks bazında sadece dünyada yüzde 1.3 arttı. Yaşanan finanssal dalgalanmalar nedeniyle değer bazında da küresel ihracatımız yüzde 3.3, küresel ithalatımız ise yüzde 3.2 azaldı. 2016’da yaşanılan hadiselere bakıldığında özellikle bu hainlerin bu ülkeye yaşattıkları bu darbe girişimine karşı hükümetimizin almış olduğu ciddi tedbir ve teşviklerin sizlerin de gayretleriyle biz 2017’ye güçlü bir şekilde girdik” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu;”Bizde elimizi taşın altına koyduk”

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Türkiye’nin başına gelenler başka bir ülkenin başına gelse yerle bir olur ve kendisini toparlayamazdı. Darbe girişimi olmak üzere bir sürü hadise yaşadık. Ekonomimiz olumsuz etkilendi ama yıl sonu itibariyle tekrar büyüme noktasına geldik. Bu süreç içerisinde hükümetimizden de büyük bir anlayış gördük. Bizde elimizi taşın altına koyduk. Yeni işçi alacakların 3 ay maaşını devlet ödüyor. 3 ay sonrada 9 ay boyunca vergisi ve sigortasını devlet ödüyor. Yani bin 400 lira senin cebinden çıkıyor gerisini 9 ay boyunca devlet ödüyor. Bu istihdamda tarihi bir destek. 4 ayda 1 kişiye şuan istihdam sağladık. Elazığ’da verdiği sözü büyük çapta yerine getirdi. Yıl sonunda hepimiz getirmiş olacağız. Cazibe merkezleri müthiş bir fırsat ve iyi tanıtmak lazım. Elazığ içinde iyi bir fırsat. TOBB biriktirmiş olduğumuz kaynakları ve sizlerden almış olduğumu kaynakları biz üyelerimize zor zamanda kredi olarak verelim dedik ve nefes kredisini çıkardık. Şuanda bundan kullanabilirsiniz”diye konuştu.

Vali Zorluoğlu;”Tüm güzellikleri beraber gerçekleştirdik”

Böyle bir ilde çalışıyor olmaktan ve güzel insanlara hizmet ediyor olmaktan çok büyük bir şeref duyduğunu aktaran Vali Murat Zorluoğlu, ise “Evlatlarıma, torunlarıma bırakacağım manevi miras hiç kuşkunuz olmasın Elazığ’ da yaptığım bu valilik dönemi olacaktır. Elazığ’da göreve başladığım günden itibaren Elazığ TSO başkanımızla gerçekten bir vali , ticaret odası ilişkisinin çok ötesine geçen bir kardeşlik ve dostluk hukuku içerisinde görevimize devam ediyoruz. Elazığ da bütün hususlarda gelişmesi, kalkınması, güzel hizmetlerin artarak devam etmesi hususlarında var olan bütün projelerde biz Elazığ TSO başkanını, yönetim kurulu üyeleri hep yanımızda destek olarak gördük. Hep birlikte hareket ettik ve tüm güzellikleri beraber gerçekleştirdik. Özellikle Elazığ TSO başkanımız Elazığ’ın da dahil olduğu 23 Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin cazibe merkezleri programına Elazığ’ın da dahil edilmesinde gerçekten büyük gayretler göstermiştir. Yine bunlara ilave olarak Elazığ’ın bu yatırımlarda 6. bölge teşviklerinden yararlanmasında hakikaten İdris Başkanın ve odamızın çok önemli katkıları olmuştur. İdris Başkanın, milletvekillerimizin, bakanımızın ve hükümetimizin destekleriyle Elazığ yıllardan beri beklediği o müjdeyi teşviklerde, devlet desteklerinde altıncı bölge teşviklerinde yararlanma olanağını da kazanmış oldu. Ben başta bakanıma ve hükümetimize tekrar müteşekkir olduğumuzu tüm Elazığ halkı adına ifade etmek istiyorum” şeklinde dile getirdi.

Elazığ TSO Başkanı Alan;”Bu binayı komple bir ticaret merkezine dönüştürmek istiyoruz”

Elazığ TSO’nun 100. yılına girmesine 2 yıldan az bir süre kaldığını belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “Toplum içerisinde hep saygın bir konumu olan Elazığ TSO odasının hizmette 100. yılında çok daha donanımlı, altyapısı, vizyonlu ve hedefleri olan toplumun yüklemiş olduğu misyonu içerisinde hareket eden bir durum haline getirmek istiyoruz. Bu düşünce ve bakış açımızda öncelikle fiziki eksikliklerimizin tamamlanması ve hizmetlerimiz açısından büyük bir önem taşımaktadır. Üyelerimizin ve ilimizin ihtiyaçlarımızın karşılamaya yöneliktir. Bugün resmi açılışını yapmış olduğumuz hizmet binasının 3 bodrum katını mevcut durumunu ve son halini sizlerle paylaştım. Binamızın eski hali ile çalışmamız sonrası bugün ki hali ortada olup binamızın hizmet verebilmesi için tüm olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır. Binamızın bu alanlarının ilimize ve üyelerimize açılması ve hizmet binamızın bir ticaret kompleksi haline getirilmesi hedeflenmektedir. Fırat Kalkınma Yatırım Ofisi, Kredi Garanti Fon Şubesi bulunan odamız hizmet binasının bulunduğu bu modern konferans ile teşhir ve tanıtım merkezini kazandırmış bulunuyoruz. Bununla birlikte atıl haldeki 3 bodrum katımızı modern ve kullanılır bir hale getirerek KOSGEB İl Müdürlüğü ve ekonomi ile ilgili diğer kurumların hizmete açmak sureti ile bu binayı komple bir ticaret merkezine dönüştürme düşüncesi içerisindeyiz. Bizim bu hedefe ulaşmak noktasında valimizin ve TOBB başkanımızın çok değerli maddi ve manevi katkıları bulunmaktadır. İlimizin sosyal kültürel ve ekonomik kalkınma ve gelişmesinde çok büyük emek ve destek veren valimizin tüm bunlarla ilgili bu salonun Elazığ’a kazandırılmasında verdiği katkılar nedeni ile kendi ismini verdik”diyerek sözlerini tamamaldı.

Bakan Tüfenkci ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra il protokolü ile birlikte TSO bünyesinde açılan fotoğraf sergisini gezdi. Ardından protokol Akçakiraz Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yaz etkinliklerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ, iha