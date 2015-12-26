”Daha İyi Bir Takım Olacağız..”

Malatyaspor’un 4-0 galip geldiği maçtan sonra değerlendirme yapan Teknik Direktör Hayati Palancı, 1-2 hafta sonra daha iyi durumda olacaklarını belirtirken, Altay Teknik Direktörü Ümit Turmuş, skorun adil olmadığını, ancak Malatyaspor’un iyi yolda olduğunu söyledi.

PALANCI

Malatyaspor Teknik Direktörü Palancı şöyle dedi:

“Daha önceki haftalarda söylediğimiz gibi 3-4 haftaya ihtiyaç olduğunu söylemiştim. Bu maçta kopuk kopukta olsu belli dönemlerde rakibimizden çok iyi futbol oynadık. Her geçen gün tempomuz biraz daha yükselecek. Zannediyorum ki 1-2 haftaya daha ihtiyacımız var. 1-2 hafta sonra Malatyaspor daha renkli bir takım olacak.

Oyunun tamamından memnun musunuz derseniz, tamamında memnun değilim. En azından bugünkü oyunun belli bölümlerinde inanılmaz şeyler yaptık. Defans anlayışımız yavaş yavaş oturuyor. Orta sahada biraz eksikliğimiz var, tempoda eksikliğimiz var, bunları tamamlarsak çok iyi bir takım olacağız.”

Palancı, maçı tamamlayamayan İlhan’ın iç yan bağlarında sorun olduğunu, durumunun Pazartesi günü MR çekiminde ortaya çıkacağını belirtirken, soruları da yanıtladı.

Palancı, “Takım özellikle son 15 dakikada fazla etkile olmadı bunu skoru korumaya mı bağlıyorsunuz ?” sorusunu,

Oyunun 90.dakikasında gol bulduk. Böyle değerlendirmemek lazım. Futbol artık güç işi. Gücünüz yetmediğinde biraz geriye çekip orada kalabiliyorsunuz. Dediğim gibi tempomuzu yükseltip o gücümüzü yerine getirirsek zannediyorum ki ilerleyen haftalarda o eksikliklerimizi de ortadan kaldıracağız.” diye yanıtladı.

Malatyaspor Teknik Direktörü, “Defansın orta bölümü ilk yarıda fazla pozisyon verdi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da, İlk yarı itibarıyla, ben yine söylüyorum Defans bir bütün olarak yapılır. Ben defansa o şahıs, bu şahıs, bu oyuncu diye değerlendirmiyorum. İkinci 45 dakikada rakibi hiç pozisyon vermedik. Ama futbolda bunlar var. Bireyselleştirmiyor, ben genel bakıyorum.

İlk yarıda erken bulduğumuz gol bir rahatlığın yanında bir sıkıntıda getiriyor. Ama ikinci golü bulunca oyuna daha organizeli çıkmaya başladık. Ama 1-2 haftalık zaman zarfında bunları hepsini oturtacağız.” yanıtını verdi.

TURMUŞ

Malatyaspor’un 1989-1990 sezonundaki teknik direktörlerinden olan Altay Teknik Direktörü Ümit Turmuş, maç sonrası şunları söyledi:

“Futbol olarak Altay takımı olarak iyi şeyler yapmaya çalıştık. Sahada pozitif futbol oynamaya çalıştık. Bu maç bana göre böyle bitmemeliydi. Bizim de pozisyonlarımız var. Bunlar karşılıklı goller şeklinde devam edebilirdi. Erken gelen gol, arkasından bizim gol çabalarımız maalesef biraz tecrübe eksikliğimiz var. Tabii sahada, genç bir ekip Altay takımı. Bu nedenle de zaman zaman saha içerisinde dur noktaları yakalayamıyoruz. Yani maçın gittiği zaman da mutlaka en azından skoru açmama yönünde dikkat etmemiz gerekiyordu, bunları da yapamadık ve bu şekilde bitti.

Takımımız pes etmedi, son dakikaya kadar fark açılmasına rağmen top oynamaya çalıştılar, top oynamaya çalıştılar, maçı bırakmadılar. Bu bizim için son derece önemli. Lig bir maraton, biz bu maçta her şeyin bittiğine inanmıyoruz, sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Farklı yenilgiyi bekleyeceğiz diye bir şey yok. Biz yenmek için oynadık. Futbolda her şey var. Bazen farklı galibiyetler ve yenilgiler de olabiliyor. Ben takımın oyunundan, takımın direncinden ve mücadelesinden memnununum. Sadece sonuç farklı, futbolun adaletsizliği yani benim açımdan.

Malatyaspor tecrübeli takım, özellikle Celil ve sonradan giren Effa biraz fark yarattılar. Malatyasporu kutluyorum, iyi yoldalar. İnşallah ligi istedikleri gibi bitirirler, onları tebrik ediyorum.”