“Daha İyi Olacağız”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Tunceli ekibi 62 Pertek Spor deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Sucu, ikinci yarının ilk maçında 62 Pertek Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldiklerini anımsatarak, “Halı saha gibi bir sahada maç oynadık. İlk yarıyı 3-1 üstün tamamladık. İkinci yarıda yediğimiz gollerle durum 3-3 oldu. Maç 4-4 iken, son dakikalarda bulduğumuz penaltı golüyle maçı 5-4 kazandık” dedi.

Önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Sucu, “İkinci yarıya galibiyetle başlamak önemliydi. Zorlu bir deplasmanda, halı saha gibi bir sahada önemli bir galibiyet aldık. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Sucu, iyi bir takım olduklarını ifade ederek, daha iyi olacaklarını ve istedikleri sonuçları alarak, hedefe emin adımlarla yürümek istediklerini belirtti.

Takımın iyi yolda olduğunu dile getiren Sucu, “Zirveyle aramızda 1 puan fark var. Geride kalan hafta önemli bir galibiyet alarak, takibi sürdürdük. İyi bir takımız ve haftalar ilerledikçe daha iyi olacağız” dedi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 15’inci haftasında 22 Ocak Pazar günü 14.00’da Gaziantep ekibi Şehit Kamil Belediyespor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Gazetesi