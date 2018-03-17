“Daha İyi Yerleri Hak Ediyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Aly Cissokho, Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de daha iyi yerleri hak ettiğini söyledi.

Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Cissokho, beIN Sports’a yaptığı açıklamada, “Genç yaşta Porto’ya gitmem benim için büyük bir şanstı. Porto, altyapıdaki oyunculara değer veren bir takımdı. Porto’nun bana derbilerde ve Şampiyonlar Ligi’nde yer vermesi bana büyük bir deneyim kazandırdı. Kariyerimde bu noktaya gelmem Porto’nun sayesinde oldu” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE”

Cissokho Galatasaray’ın formasını giyen Bafetimbi Gomis’in çok büyük bir forvet olduğunu belirterek, “Lyon’da da öyleydi, Galatasaray’a geldiğinde de gücüne güç kattı. gol üzerinden kendi rekorunu kırdı” dedi.

Gomis ve Soldado’yla aynı takımlarda oynadığını anımsatan Cissokho, “Soldado ve Gomis iyi forvetler. Güçlü oyuncular. Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ı favori görüyorum. Oyun gücü kalitesi olarak diğer takımlardan bir adım önde bulunuyorlar” diye konuştu.

“BÜTÜN TAKIMLAR ÇOK İYİ”

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’deki ilk futbol yılım. Sertlik oranına baktığımızda birçok faul ve kart olduğunu görüyoruz. Bunun sebebini de ligdeki puan eşitliklerine bağlıyorum. Takımlar daha çok gol şansı buluyor. Şuanda alt ve üst sıralara baktığımız zaman çok büyük bir puan farkı yok. Televizyonun karşısına geçip maç izlediğiniz zaman heyecanla izliyoruz. Küçük ya da büyük takımlar diye ayırt edemiyoruz. Bütün takımlar şuan çok iyi, puan kapma yarışındalar. doğal olarak bu sertlikte oluyor.”

“KADROMUZA BAKILDIĞINDA BİRÇOK ŞEY BAŞARABİLİRİZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’a sezon başında 9-10 yeni oyuncuyla transfer olduklarını kaydeden Cissokho, “Transfer döneminde Ertuğrul Sağlam ile çalışacağımız söylendi. Gerçekten öyle oldu, Ertuğrul Sağlam hocamızla 2 maç oynadık. 2 maç sonra istenmedik bir şekilde yollar ayrıldı. Daha sonra Erol Bulut hocamız geldi. Yeni bir filozofi ve bakış açısıyla takıma destek çıktı. Kadromuza da baktığımız zaman gerçekten birçok şey başarabiliriz. Erol hocamızın mantalitesiyle şuan takımımız iyi bir yerde diyemem, daha iyi yerleri hak ediyoruz” dedi.

“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ BU SENE LİGDE KALMAK”

Yıldız oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor’un başkanı, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularının çok iyi bir şekilde çalıştığını ifade ederek, “Malatyaspor’un sezon başında kötü günleri oldu. Kötü günler geçirdik. Şuanda çok iyi puanlar topladık. Büyük rakiplere karşı büyük işler başardık ve güzel puanlar topladık. Öncelikli hedefimiz tabi ki bu sene ligde kalmak. Daha sonra ki hedefimizde ligde üst sıralarda bitirmek” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi