“Daha İyisini Yapabilir miydik? Yapabilirdik”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında daha fazla topa sahip olmalarına, daha çok korner kullanmalarına ve 44 orta yapmalarına karşın istatistiklerin bazen galip gelmediğini ifade etti.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, Fenerbahçe karşısında iyi oynadıklarını ifade etti.

“DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK”

Bulut, maçın ilk yarım saatlik diliminde Fenerbahçe kalesinde üç pozisyonlarının olduğunu belirterek, “Fenerbahçe 17.dakikada ilk şutunu kalemize attı. Ondan sonra 34.dakikada kornerden attıkları bir gol var. Herkes ‘Fenerbahçe’ye karşı mağlup oldular’ diyor neden, çünkü bizden beklentiler arttı. Bugüne kadar oynadığımız futbolla beğeni topladık, iyi puanlar elde ettik. Sonuçta biz de üzülüyoruz. Gelinen noktada mağlup olduğumuzdan dolayı bizde üzülüyoruz. Daha iyisini yapabilir miydik, yapabilirdik. Nasıl yapardık, ilk yarıda o üç pozisyondan biri gol olsaydı, bu maçın gidişatı çok farklı olacaktı o kesin, ben o açıdan takımımı kutluyorum” diye konuştu.

“ŞANS FENERBAHÇE’NİN YANINDAYDI”

İstatistik açısından Fenerbahçe’den daha iyi olmalarına karşın ellerine geçen fırsatları değerlendiremediklerini anlatan Bulut, şunları söyledi:

“Fenerbahçe karşısında yüzde 56 topa sahip olduk. 13 tane kornerimiz var. 44 tanede ortamız var. Ama bazen istatistikler galip gelmiyor. Bizim kazandığımız maçlarda da geçmişte öyle oldu. Rakip istatistiklerin üzerinde ama maçı biz kazandık. Şans Fenerbahçe takımının yanındaydı. Onlar yarattıkları 3-4 pozisyonda 2 gol attılar, maçı kazandılar. Bizim yarattığımız 4-5 pozisyonda golü atamadık, o yüzden mağlup olduk.”

“FİNAL VURUŞUNU DAHA İYİ YAPMALIYIZ”

Bulut, bir gazetecinin ‘Maçtan sonra bazı spor yorumcuları, maçın tatsız tuzsuz olduğunu ve iki takımında bulunduğu yeri hak etmediğini söyledi. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?’ sorusuna, “Ekran önünde spor yorumcularının yaptıkları konuşmalar kendi düşünceleri. Onlara saygı duymamız gerekiyor. Onların bakış açısı öyle, benim bakış açım öyle değil. Unutmayalım ki bu takım Süper Lig’e yeni çıktı. Yeni çıkan bir Evkur Yeni Malatyaspor var. Büyük takıma karşı oynarken baskın, üstün oynayan, 90 dakika içerisinde her zaman golü bulmaya çalışan bir Evkur Yeni Malatyaspor vardı. Elimizdeki imkanlarla bunu yapmaya çalıştık, olmadı. Bırakında Fenerbahçe gibi büyük bir takım 3-4 tane pozisyona girsin, girmesi de doğal çünkü üst düzey ve şampiyonluğa oynayan bir takım. Onlar 4 pozisyondan 2 gol buldu. Bu onların kalitesini gösteriyor. Biz yarattığımız 4-5 pozisyonda golü bulamadık. Üzerine daha iyi çalışıp, o son final vuruşunu daha iyi yapmalıyız. Biraz şansta gerekiyor. Murat Yıldırım’ın şutu direğe çarpmayıp içeri girmiş olsaydı, bugün çok farklı şeyler konuşacaktık çünkü maçın gidişatı çok farklı olacaktı” diye cevap verdi.

“ELİMİZDEKİ GÜCÜ SONUNA KADAR KULLANMAYA ÇALIŞTIK”

Fenerbahçe karşısında takımın 3-5-2 sistemiyle oynamasıyla ilgilide değerlendirmede bulunan Bulut, “Daha baskılı oynadık. Daha çok orta yapmaya çalıştık. Merkezde Khalid ve Adem kafa toplarına iyi çıkan iki futbolcumuz. Onu da maç boyunca yaptık. Fenerbahçe defansta iyi durdu çünkü merkezde oynadıkları Roman, Skrtel, Mehmet Topal kafa toplarında iyiler. Bu anlamda kolay değil. Biz elimizde olan gücü sonuna kadar iyi kullanmaya çalıştık, olmadı. Futbolda var.” dedi.

“TRABZONSPOR DEPLASMANINDAN PUANLARLA AYRILIRIZ”

Bulut, Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin ise şunları söyledi:

“Trabzonspor’un Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmayı izledim. Sonuçta futbolculara baktığımızda kaliteli bir ekip. İyi oynayan, hızlı oynayan, hücumda çoğunluğu yaratmaya çalışan bir takım ki Burak gibi forvetleri, Sosa gibi bir futbolcuları var. Kaliteli futbolcuları var ama biz yine son hafta oynadığımız Fenerbahçe karşısındaki performansı, Trabzonspor karşısında da gösterirsek, oradan kesinlikle puanlarla ayrılırız.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi