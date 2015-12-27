Daha Kaç Kişi Ölecek?

Malatya-Darende Karayolu üzerinde bu yıl bölgede yol iyileştirme çalışması yapmasına karşın, standartlara göre gerekli olan emniyet için çelik bariyerlerin konulmaması sonucunda 47 gün içinde aynı mevkide meydana gelen 2 ayrı kazada toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Dün meydana gelen kazada 2 kişi ölürken, 47 gün önceki kazada ise 3 kişi ölmüştü.

ÇELİK BARİYER YOK, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Darende ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sonucunda 2 kişi ölürken, 13 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.

Kaza, Malatya-Darende Karayolunun Yukarı Ulupınar mevkiinde meydana geldi. Murat Yavuz (23) idaresindeki 44 PA 501 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Feci kaza sonucunda, aracın sürücüsü Murat Yavuz ile otomobilde bulunan Leyla Sevindir (42) olay yerinde hayatını kaybetti. 13 yaşındaki kız çocuğu ise ağır yaralanması sonucunda Malatya Devlet Hastanesi’ne gönderildi.



AYNI NOKTA, AYNI SIKINTI

Kazanın meydana geldiği mevkiinin 47 gün önce Kurban Bayramı’nın 4. Günü Malatya’da bayramlaşmadan dönün 3 kişini bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucunda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın meydana geldiği mevkii ile yanı olduğu bildirildi. 18 Ekim 2013 günü Adem Deniz yönetimindeki 06 R 8579 plakalı oto, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu uçuruma savrulmuş, kazada sürücü ile birlikte Mehmet Tunç ve Bülent Tunç yaşamlarını yitirmişlerdi

47 gün içinde 2 ayrı kazada 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaların meydana geldiği mevkide, gerekli olmasına rağmen emniyet için çelik bariyer çekilmemesinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Söz konusu bariyerlerin mevcut olması halinde, 2 kazanın faturasının bu kadar ağır olmayacağı ifade ediliyor.

Malatya- Darende yolunun, Yukarı Ulupınar’a yakın mesafede bulunan 500 metrelik bölüm, yol seviyesinin istinat duvarıyla desteklenerek yükseltilmesi ve uçurum oluşan bölümüne otoların savrulmaması için çelik bariyer yapılması gerektiği, ancak bunun ihmal edildiği öne sürülüyordu.

KIŞ GELDİ, KAZALAR ARTAR

İlk kazadan 47 günlük bir sürenin geçmesine karşın, Karayollarının ihtiyaç olmasına rağmen bölgede yolun kenarına çelik bariyer koymaması ve bu bölgede iyileştirme yapmaması sonucunda ikinci kazanında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanması bölgedeki vatandaşların tepkisini topladı.

Karayollarının Yukarı Ulupınar mevkiinde trafik güvenliği için ihtiyaç olan çelik bariyeri koyması gerektiği, aksi takdirde kış sezonu ile birlikte bu bölgede kazalarda artış yaşanabileceği ifade ediliyor.

HABER:Burhan KARADUMAN- Yeni Malatya Gazetesi