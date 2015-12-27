“Daha Kaç Kişi Ölecek?

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, son günlerde Malatya-Gaziantep Karayolu’nda meydana gelen trafik kazalarını gündeme getirerek, gerekli önlemlerin alınmamasını eleştirdi. Ağbaba, Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’a “Kazaların önlenmesi için daha kaç kişinin ölmesi gerekmektedir?” diye sordu

Ağbaba, Bakan Elvan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, “Malatya-Gaziantep Karayolu üzerinde bulunan Erkenek Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetmiştir. Şehirlerarası yol üzerinde bulunan Erkenek’te bugüne kadar meydana gelen sayısız trafik kazasına rağmen önlem alınmadığını belirten vatandaşlar yolu trafiğe kapatmış, 3 saati aşkın süren eylem Malatya Valisi’nin kaza yerine gelmesinin ardından sona ermiştir. Erkenek’te meydana gelen son trafik kazasından birkaç gün sonra, yine D-850 Malatya-Gaziantep Karayolu üzerinde, Savaklı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanmıştır. Aynı bölgede bugüne kadar meydana gelen kazalarda 7 kişi vefat etmiş, 33 kişi ise yaralanmıştır. Son kazanın ardından da vatandaşlar yolu bir süre trafiğe kapatmıştır”ifadelerine yer verdi.

Ağbaba önergesinde “Bugüne kadar onlarca kişinin hayatını kaybetmesine rağmen, Erkenek ve civar bölgelerde kazaları önlemeye yönelik bir önlem alınmamasının sebebi nedir? Kazaların önlenmesi için daha kaç kişinin ölmesi beklenmektedir? Doğu illerini Akdeniz’e bağlayan ve oldukça yoğun araç trafiği bulunan bölgede, üst geçit, ışıklandırma veya alternatif çözüm yolları düşünülmekte midir? Son 12 yıllık süre içerisinde Malatya-Gaziantep Karayolu üzerinde kaç trafik kazası meydana gelmiştir? Bu kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.