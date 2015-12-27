Daha Kaliteli Kayısı İçin Eğitim

Kayısıda modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında kayısı üreticilerine sertifikaları, törenle verildi.

Kayısı Araştırma İstasyonu’nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, “Kayısıda modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Kayısı Araştırma İstasyonu ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında 10 ilçede 300 civarında üreticiyi eğitmeyi planlıyoruz. İlk olarak Yeşilyurt ilçesinden 30 üretici eğitildi ve bugün sertifikalarını veriyoruz” diyerek, kayısın en büyük problemlerinden birinin de kaliteli üretim olduğunu vurguladı. Kaliteli kayısı üretimi noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karaca, daha sonra şunları söyledi:

“Kayısının ilimizin vazgeçilmezi olması ve son yıllarda artık kayısıda hedefin kaliteyi artırmak olması nedeniyle bu tarz projeler önem taşımaktadır. Üreticilerimizin yapılan çalışmalardan haberdar olması ve uygulamaları yerinde görmesi, yeni teknikleri ve uygulamaları çevrelerine aktarmaları verim ve kaliteye direkt etki edecektir. Üreticilere 2 günlük teorik eğitim sırasında; kayısı yetiştirme tekniklerinden dikim tekniği, budama, ilaçlama, sulama, fidan üretim tekniği, gübreleme, kayısı çeşitleri, kükürtleme tekniği, yaş kayısı muhafaza tekniği gibi bilgilerin yanında son dönemde Kayısı Araştırma İstasyonu’nun kayısı konusunda tamamlanmış ve devam eden çalışmalarından bodur kayısı yetiştiriciliği, farklı budama teknikleri, farklı sulama teknikleri, klon seleksiyonu çalışmaları, bulunan yeni çeşitlerin özellikleri, kayısı ağaçlarında uygulanan farklı aşılama teknikleri, kayısı ağaçlarına uygulanan farklı dozda mineral maddelerin etkileri gibi konularında teorik eğitim verildi. Daha sonra ilkbahar döneminde anlatılan konularla ilgili Kayısı Araştırma İstasyonu’nda uygulamalı pratik eğitim yapıldı. Yeni bulunan çeşitler, meyve olum döneminde tanıtıldı. Farklı sulama ve budama tekniklerin olduğu parseller gezildi, çeşitli uygulamalar yapıldı. 290 çeşidin bulunduğu ulusal kayısı genetik kaynakları gezildi. Birçok şehirden ve yabancı ülkeden gelen kayısı çeşitleri üreticilerin oldukça dikkatini çekti. Standart bir kükürtleme odası gezildi ve kayısı kerevetlere dizilerek kükürtleme odasına alındı, kükürt yakıldı ve kükürtleme gerçekleştirildi. Kayısı ağaçlarında toprak ve yaprak analizi için örneğin, nasıl alındığı bizzat üreticilere yaptırılarak gösterildi. Bodur kayısı çalışmasının olduğu parselde daha sık ve alçak olan kayısı ağaçlarında hasat, budama ve ilaçlama gibi teknik uygulamaların kolaylığından bahsedildi. Bunun dışında kayısıyla ilgili diğer parseller gezilerek uzman araştırıcılar tarafından bilgiler verildi.”

Kayısı Araştırma İstasyonu Müdür Yardımcısı Abdullah Erdoğan ise, sadece kayısı konusunda değil, diğer ürünler konusunda da eğitimler verdiklerini dile getirip, “Alt yapımız eğitim konusunda müsaittir. Talep olduğu sürece gerekli destekleri veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursa katılanlardan Cumhuriyet Örnek Köy Muhtarı Hasan Aslan da, teorik ve pratik eğitim aldıklarını dile getirerek, faydalı bilgileri köylü ve komşuları ile paylaşacaklarını bildirdi.

Üretici Ekrem Daban ise, sertifikalı diye fidan aldıklarını ancak yarısının tutmadığını belirtip, ilgililerin sertifikalı fidanları iyi denetlemeleri gerektiğini söyledi. Daban, kaliteli kayısı yetiştirmek için tahlili yapılmış toprak ve kaliteli fidanın önemli olduğunu kaydetti.