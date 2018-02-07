Daha Nice Mutlu Yıllara Arş

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Ertaç Özbir, 1 yaşına basan oğlu Arş’ın doğum gününü takım arkadaşları ve hocalarıyla birlikte kutladı.

Bir kafede düzenlenen organizasyona Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular ve teknik heyet katıldı. Futbol sahası konseptli doğum günü partisinde oğlu adına tebrikleri kabul eden Ertaç, daha sonra getirilen hediyeleri kabul etti.

Ertaç Özbir yaptığı açıklamada, oğlunun ilk yaş gününde kendini yalnız bırakmayan hocalarına ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek, “Oğlumuz Arş’ın ilk doğum günü. Tabi bizim için büyük bir mutluluk. Oğlumuz burada doğduğu için ve tam bir Malatyalı. İnşallah Allah güzel ve de hayırlı ömürler verir. Eşim Burcu ile birlikte bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Arş’ta gösterilen ilgiden çok memnun kaldı gerçekten. Bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

iha