“Daha Temiz Girmana”

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana beldesi, yeni çöp kamyonu ve çöp konteynerlerine kavuştu.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından beldeye bir çöp kamyonu gönderilirken, Girmana Belediye Başkanı Kaya Akgül de, “Daha temiz bir Girmana” sloganıyla beldeye 50 tane çöp konteyneri aldı.

Vatandaşlarla birlikte yeni hizmetin tanıtımını gerçekleştiren Başkan Kaya Akgül, göreve geldikleri günden bu yana ekip olarak Girmana ve Girmana halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Girmana’ya yaptıkları her hizmetten büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını kaydeden Akgül, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından beldeye bir çöp kamyonu gönderildiğini, bunun yanında kendi imkanlarıyla beldeye 50 tane çöp konteyneri aldıklarını ifade etti.