Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Daha Temiz Girmana”

“Daha Temiz Girmana”
  • 27.12.2015
  • 0

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana beldesi, yeni çöp kamyonu ve çöp konteynerlerine kavuştu. 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından beldeye bir çöp kamyonu gönderilirken, Girmana Belediye Başkanı Kaya Akgül de, “Daha temiz bir Girmana” sloganıyla beldeye 50 tane çöp konteyneri aldı.

Vatandaşlarla birlikte yeni hizmetin tanıtımını gerçekleştiren Başkan Kaya Akgül, göreve geldikleri günden bu yana ekip olarak Girmana ve Girmana halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Girmana’ya yaptıkları her hizmetten büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını kaydeden Akgül, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından beldeye bir çöp kamyonu gönderildiğini, bunun yanında kendi imkanlarıyla beldeye 50 tane çöp konteyneri aldıklarını ifade etti.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."