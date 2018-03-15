“Daha Yukarıları Hedefliyoruz”

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Arturo Rafeal Mina Meza, hedeflerinin ligde daha üst sıralara çıkmak olduğunu söyledi.

Mina, takıma adapte olduğunu ve formayı aldığını ifade ederek, “Saat farkından yemek kültürüne kadar çok büyük farklılıklar gösteren bir yere geldim. Açıkça belirteyim ki adaptasyon çok zor oldu. Yavaş yavaş adapte oldum. Sonunda formayı da aldım. İnşallah sezon sonuna kadar hakkını vererek devam edeceğim” diye konuştu.

Savunma hattında takımda büyük bir rekabetin olduğunu belirten Mina, “Defansta rekabet var ama sağlıklı bir rekabet var. Rekabetin sağlıklı olması çok önemli, herkes çok çalışıyor ve elinden geleni yapıyor. Tabi ki son kararı hocamız verir” dedi.

Mina, Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini kaydederek, “Fenerbahçe maçı için çok çalışmıştık. Elimizden geleni de yaptık ama olmadı. Şimdi daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü zor bir deplasman bizi bekliyor. Puan ya da puanlar alarak, puan tablosunda daha yukarılara çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi