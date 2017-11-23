Danimarka’da 38 Türk Seçildi
Danimarka’da yapılan yerel seçimlerde 38 Türk, belediye ve il genel meclislerine seçildi
Danimarka’da önceki gün yapılan belediye ve il genel meclisi seçimlerinde 37 belediyede seçimlere katılan Türkiye kökenli 97 adaydan 38’i seçilmeyi başardı. Tercihli oyların sayımının tamamlanması sonucunda açıklanan kesin sonuçlara göre, 21 belediyenin belediye meclislerinde 38 Türk dört yıl süreyle görev yapacak. 21 Kasım’da yapılan yerel seçimlerde ülke genelinde sol blok partiler oylarını arttırırlarken hükümet partileri oy kaybına uğradılar. Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Liberaller birçok belediyede belediye başkanlıklarını kaybetti.
Seçilen Türkiye kökenli belediye meclisi üyeleri şunlar:
“Albertslund: Doğan Polat, Mehmet Küçükakın, Hediye Temiz
Ballerup: Musa Kekeç, Özcan Kızılkaya
Bröndby: Mahmut Erdem
Fredensborg: Cömert Sonsuz, Ergin Özer
Fredericia: Turan Savaş
Furesö: Muhammed Bektaş, Hasan Yılmaz
Gladsaxe: Serdal Benli, Lone Yalçınkaya
Herlev: İbrahim Benli
Hilleröd: Özgen Yücel
Holbaek: Derya Tamer, Emrah Tuncer
Höje Taastrup: Esat Şentürk, Turan Akbulut
Hvidovre: Ömer Kuşçu
İshöj: Şengül Deniz, Erkan yapıcı , Bayram Yüksel, Kalbiye Yüksel, Sami Deniz
Köge: Ertuğrul Vural, Ali Ünsal, Selim Balıkçı
Odense: Niclas Turan Kandemir, Nazım Gürkan
Oddsherred: Doğan Yurdakul
Randers: Fatma Çetinkaya (A)
Ringsted: Sadık Zeki Topçu, Mazlum Öz
Roskilde: Tuncay Yılmaz
Slagelse: Ali Yavuz
Aarhus: Hüseyin Araç, Bünyamin Şimşek”.
Kopenhag, iha