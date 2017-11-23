Danimarka’da 38 Türk Seçildi

Danimarka’da yapılan yerel seçimlerde 38 Türk, belediye ve il genel meclislerine seçildi

Danimarka’da önceki gün yapılan belediye ve il genel meclisi seçimlerinde 37 belediyede seçimlere katılan Türkiye kökenli 97 adaydan 38’i seçilmeyi başardı. Tercihli oyların sayımının tamamlanması sonucunda açıklanan kesin sonuçlara göre, 21 belediyenin belediye meclislerinde 38 Türk dört yıl süreyle görev yapacak. 21 Kasım’da yapılan yerel seçimlerde ülke genelinde sol blok partiler oylarını arttırırlarken hükümet partileri oy kaybına uğradılar. Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Liberaller birçok belediyede belediye başkanlıklarını kaybetti.

Seçilen Türkiye kökenli belediye meclisi üyeleri şunlar:

“Albertslund: Doğan Polat, Mehmet Küçükakın, Hediye Temiz

Ballerup: Musa Kekeç, Özcan Kızılkaya

Bröndby: Mahmut Erdem

Fredensborg: Cömert Sonsuz, Ergin Özer

Fredericia: Turan Savaş

Furesö: Muhammed Bektaş, Hasan Yılmaz

Gladsaxe: Serdal Benli, Lone Yalçınkaya

Herlev: İbrahim Benli

Hilleröd: Özgen Yücel

Holbaek: Derya Tamer, Emrah Tuncer

Höje Taastrup: Esat Şentürk, Turan Akbulut

Hvidovre: Ömer Kuşçu

İshöj: Şengül Deniz, Erkan yapıcı , Bayram Yüksel, Kalbiye Yüksel, Sami Deniz

Köge: Ertuğrul Vural, Ali Ünsal, Selim Balıkçı

Odense: Niclas Turan Kandemir, Nazım Gürkan

Oddsherred: Doğan Yurdakul

Randers: Fatma Çetinkaya (A)

Ringsted: Sadık Zeki Topçu, Mazlum Öz

Roskilde: Tuncay Yılmaz

Slagelse: Ali Yavuz

Aarhus: Hüseyin Araç, Bünyamin Şimşek”.

Kopenhag, iha