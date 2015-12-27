Danışma Toplantısı Yaptılar

Malatya Orduzu Beldesinde bulunan Orduzu Kültür ve Yardımlaşma Derneği tabelasını asarak istişare toplantısına başladı.

Orduzu Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 26 Mart 2013 tarihinde resmi kuruluş sürecini tamamlayarak Aslantepe Mahallesi Belediye önündeki adresinde faaliyete başladığını belirten Kurucu Başkan Bilal Bozmaz, resmi açılışı ileri ki bir zamanda gerçekleştireceklerini söyledi.

Misafirlere çiğ köfte ikramı ile yapılan istişare toplantısında, beldede nelerin yapılabileceği tartışıldı, öneriler alındı. Yardımlaşma ve dayanışmanın en verimli olabilmesi için benzer istişare toplantıların başta muhtarlar, okul idarecileri, din görevlileri ve beldenin ileri gelenleri ile devam edeceği