Danıştay’da Başkanlık Krizi

Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu’nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan başkanlığa yeni aday çıkmadığı için Danıştay Genel Kurulu önümüzdeki haftaya ertelendi.

Danıştay Genel Kurulu, başkanlık seçimi için bugün ikinci kez toplandı. Ancak adaylık için başvuruda bulunulmaması ve üyelerce de aday önerilmemesi nedeniyle Danıştay üyeleri seçime geçilmeden dağıldı. Seçilecek yeni Danıştay Başkanı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.