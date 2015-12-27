Danıştay’da Başkanlık Krizi
Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu’nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan başkanlığa yeni aday çıkmadığı için Danıştay Genel Kurulu önümüzdeki haftaya ertelendi.
Danıştay Genel Kurulu, başkanlık seçimi için bugün ikinci kez toplandı. Ancak adaylık için başvuruda bulunulmaması ve üyelerce de aday önerilmemesi nedeniyle Danıştay üyeleri seçime geçilmeden dağıldı. Seçilecek yeni Danıştay Başkanı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."