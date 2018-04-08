Darbe Davasında 10. Duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine Malatya’dan destek verdikleri gerekçesiyle 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü’nde o dönem görevli 5’i general olmak üzere 24’ü tutuklu 76 sanıklı davanın 10. duruşması 9 Nisan Pazartesi günü görülecek.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu’nda görülen darbe girişimi davasının 10. duruşması yapılacak. Yargılamada şimdiye kadar 23 oturum gerçekleşti.

Malatya’daki Darbe girişimi davasında 2. Ordu Eski komutanı Orgeneral Adem Huduti ile birlikte 6 general, 5 Albay, 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 8 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere 33 subay, 4 astsubay, 2 Uzman Çavuş ile 37 er ve erbaş sanık olarak yargılanıyorlar.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın tutuklu 24 sanığı arasında dönemin 2. Ordu eski komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, ve 7. Ana Jet Üssü’nün eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile birlikte 5 generalde tutuklu sanık olarak yargılanıyor.

Geçtiğimiz 28 Şubat’ta gerçekleşen 9. duruşmada Cumhuriyet Savcısı Muhitin Atlı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunmuş ve 5’i general, olmak üzere 32’si rütbeli ve 33’ü er olmak üzere toplam 65 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmiş, diğer sanıklar hakkında ise beraat talebinde bulunmuştu.

Sanık ve sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmalarını yapmaları bekleniyor. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmaların ardından kararını açıklayacak. Buna göre; yargılamanın Mayıs ayında veya Haziran ayı başında sonlanması bekleniyor.

Yeni Malatya Gazetesi