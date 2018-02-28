Darbe Davası’nda Savcı 65 Sanığa Ağır Müebbet İstedi

5’İ GENERAL 32 SUBAY VE ASTSUBAY İLE 33 ER VE ERBAŞ’A CEZA TALEBİ: Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine Malatya’dan destek veren 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü’nde o dönem görevli 5’i general olmak üzere 24’ü tutuklu subay astsubay, kalanı tutuksuz subay astsubay er-erbaş 76 sanıklı davanın 9. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile birlikte 5’i general olmak üzere 32’si subay- astsubay 33’ü de er ve erbaş olmak üzere 65 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti duruşmayı 9 Nisan 2018 tarihine erteledi.

Darbe Davasının 9.Duruşması

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından duruşma salonuna dönüştürülen Yakınca Spor Salonu’nda görülen darbe girişimi davasının 9. duruşması yapıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Muhitin Atlı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Buna göre; 5’i general, olmak üzere 32’si rütbeli ve 33’ü er olmak üzere toplam 65 sanık hakkında Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, 11 sanık hakkında ise darbeye teşebbüs suçundan beraat talep edildi.

Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı’nın mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaada, dava kapsamında general olarak yargılanan 2. Ordu eski komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ve 7. Ana Jet Üssü’nün eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık olmak üzere 5 general hakkında “Cebir ve Şiddet Kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya veya Bu Düzen Yerine Başka Bir Düzen Getirmeye veya Bu Düzenin Fiilen Uygulanmasını Önlemeye Teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mütalaada 2. Ordu eski Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım hakkında ise darbe teşebbüsü suçundan beraat talep edilirken, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ise cezalandırılması talep edildi.

Savcı, 2.Ordu Plan Hareket Şube eski Müdürü Albay Bahadır Erdemli, MEBS Alay eski Komutanı Albay Mehmet Ergün, 2.Kara Havacılık Alay eski Komutanı Albay Mustafa Özkan, 2. Ordu Harekat Eski Başkanı Erkan Varol, 7. Ana Jet Üs Harekat Eski Başkanı Albay Tayfun Tuna, İstihkam Alay Eski Komutan Vekili Yarbay İsmail Akın, İstihkam Alay Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Üçbudak, 7.Ana Jet Üs Destek Grup Eski Komutanı Yarbay Mahmut Sağır, 2. Ordu’da görevli Binbaşı İbrahim Dede, 2.Ordu Komutanı Eski Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya, 7.Ana Jet Üs 171. Filo Eski Komutanı Pilot Binbaşı Metin Çivilibal, 7 Ana Jet Üs 171. Filo’da görevli Pilot Binbaşı Tuncay Öztürk, 2. Ordu İcra Eski Subayı Binbaşı Eyüp Kök, 7 Ana Jet Üssünde görevli Binbaşı Murat Örsal, 2. Ordu Hareket Plan Eski Subayı Yüzbaşı Kemal Keskin, 2. Ordu Karargahında görevli Üsteğmen Hüseyin Çakıcı, Pilot Üsteğmenler Mahmut Burak Kılıç, Eray Bakır, Muhammed Yusuf Tür, Resul Sayan, Halil Karan, Seçkin Gümüş, Ülfet Kaçay, 2. Ordu Koruma Astsubayları Hacı Eyyip Özcan ve Fatih Gürcan, 2. Ordu Karargahında görevli astsubay İsmail Onur Şencan ve Uzman Çavuş Yunus Belen hakkında “Cebir Ve Şiddet Kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Veya Bu Düzen Yerine Başka Bir Düzen Getirmeye Veya Bu Düzenin Fiilen Uygulanmasını Önlemeye Teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Mütalaada, tutuksuz yargılanan 37 sanık erden 4’ü hakkında beraat istenirken, 33 er hakkında ise “Cebir Ve Şiddet Kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Veya Bu Düzen Yerine Başka Bir Düzen Getirmeye Veya Bu Düzenin Fiilen Uygulanmasını Önlemeye Teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Mütalaada; Yarbay Suat Özocak, Binbaşı Bülent Kuzucu, Yüzbaşı Murat Mutlu, Teğmen Mustafa Sinan Soybaş, Astsubay Hasan Ayaz ve Uzman Çavuş Seyit Aslan, hakkında darbeye teşebbüs suçlamasından beraat isteminde bulunuldu.

Yine Savcılık mütalaa da Yarbay Suat Özocak ve Teğmen Mustafa Sinan Soybaş hakkında ise silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmalarını talep etti.

Kalkışma Davası’nda Ara Karar

Malatya’daki Kalkışma Davası’nın 9. duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, 40 dakika aradan sonra mahkeme heyetinin aldığı kararları okudu.

Mahkeme heyeti, avukatların mazeretlerini kabul ederek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere müşteki ve sanık avukatlarına süre verilmesini kararlaştırdı.

Heyet ayrıca Çakmak Kışlası’nda görevli Başçavuş Tarık Özmen’in tanık olarak verdiği beyanda ’15 Temmuz gecesi görevli oldukları birlikte darbe girişimini destekler ifadeler kullandıkları’ iddia edilen rütbeli askeri personel Muhammed D., Volkan K. ve Sinan B. hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, 24 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Nisan’a erteledi.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com