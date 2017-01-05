Darbe Gecesi ‘İçerden’ Görüntüler..

Malatya’daki darbe girişimine ilişkin olarak 2. Ordu Komutanlığı Karargahındaki Ordu Komutanı makam odasının bulunduğu bölüme ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HER ŞEY KAMERADA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz’daki darbe girişimine Malatya’dan destek veren 2. Ordu Komutanlığındaki güvenlik kamerası detayları ortaya çıktı. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede de yer verilen komuta katındaki 2 ayrı güvenlik kamerası görüntülerinde ilginç detaylar yer alıyor.

MAKAMA GİRERKEN SAKİN

Buna göre; Orgeneral Huduti; saat 23.20 sularında beraberinde polis koruması olmadan, askeri yakın korumaları ile birlikte 7 ayrı araç ile 2. Ordu Komutanlığı Karargahına giriş yapıyor ve saat 23.28’de makamına geliyor. Komuta katına çıkarken sakin görünen ve çevresinde kimse olmadan giriş yapan Orgeneral Huduti’nin Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya’ya talimat verdiği görülüyor.Orgeneral Huduti’nin makamına girmeden bazı talimatlar verdiği görülüyor.

GARSONLAR HAZIR

Kamera kayıtlarına göre; komuta katında saat 23.35’ten itibaren garsonların da göreve geldikleri görülürken; komuta katında her hangi bir hareketlilik olmadığı da görüntülere yansıyor. Bu esnada Orgeneral Huduti’nin asker korumaları da şeref salonunda görünmüyorlar.

2. Ordu eski Kurmay Başkanı ve eski Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun’un saat 00.03’te komuta katına giriş yaptığı görülürken, Orgeneral Huduti’nin yakın korumalarının ise 00.19’dan itibaren makam odasının bulunduğu şeref salonunda uzun namlulu silahlarla makam odası giriş kapılarının önünde güvenlik önlemi aldıkları da görülüyor.

ALBAY, TÜMGENERALE SİLAH DOĞRULTUYOR

Tümgeneral Angun’un saat 00.40’da Orgeneral Huduti’nin odasından çıktığı görülürken, darbe girişiminde aktif rol oynadığı iddianamede belirtilen Albay Bahadır Erdemli’nin saat 00.42’de Tümgeneral Avni Angun’a silah doğrulttuğu, kısa süren arbede sonrasında Tümgeneral Angun’un Orgeneral Huduti’nin makam odasına götürüldüğü, bu esnada saat 00.43’te Albay Erdemli’nin daha sonra Askeri Gazino Müdürü Yarbay Suat Özocak ile Karargah Destek Grubu Karargah Bölük Komutanı Binbaşı Bülent Kuzucu’ya silahını doğrulttuğu, Huduti’nin emir subayı olan Sedat Kaya’nın Albay Erdemli’nin elinden tabancayı aldığı, Özocak ve Kuzucu’nun daha sonra Saat 04.02’de ellerine plastik kelepçe takıldığı, akabinde başka bir odaya götürüldükleri de görüntülere yansıyor.

Güvenlik kameralarına göre; saat 03.19 sularında Tuğgeneral Zeki Karataş’ın belindeki tabancasının da Huduti’nin Koruma Astsubayı Fatih Gürcan tarafından alındığı görülüyor.

TÜMGENERAL KELEPÇE TAKILMASINI İZLİYOR

Yarbay ile binbaşıya plastik kelepçe takılırken Tümgeneral Avni Angun’un ise Huduti’nin odasına girerken seyrettiği görülüyor. Albay Bahadır Erdemli’nin Huduti’nin makamından çıkarken emir-komuta konusunda saygısını ifade ettiği de kameralara yansırken, Avni Angun’un Huduti’nin odasına sürekli girip çıktığı da yansıyor.

Görüntülerin bir bölümünde Angun’un rahat bir şekilde rahat hareket ettiği, makam odasına girip çıkarak talimatlar verdiği de görüntülerde yeralıyor.

Saat 09.21 gibi Albay Bahadır Erdemli’nin uzun namlulu silahla Orgeneral Huduti’nin makam odasına girmek istemesine Huduti’nin emir subayı ve korumalarının müdahale ederek silahı elinden aldıkları ve silah elinden alındıktan sonra makama aldıkları görülüyor.

KAMERALARIN ACISI DEĞİŞTİRİLİYOR

Saat 10.35’te Orgeneral Huduti’nin makamının protokol ve normal giriş kapılarını gösteren 2 adet güvenlik kamerası açıları tavanı gösterecek şekilde değiştiriliyor. Ancak, kamera açısının tam olarak değiştirilememesi nedeniyle bu saatten itibaren de her iki kamera açısında yaşanan gelişmeler yine saniye saniye kaydedilmeye devam ediliyor.

Saat 12.00’den itibaren ters çevrildiği sanılan kamera kaydında darbe girişimcisi general ve subayların teçhizatlarını ve silahlarını yere bıraktıkları ve teslim olma hazırlıklarının yapıldığı, cep telefonlarının toplandığı da videoya kaydediliyor.

HUDUTİ, 13 SAAT SONRA GÖRÜNTÜDE

Saat 12.18’de Orgeneral Huduti, makam odasının normal kapısından ilk defa görünüyor ve bazı talimatlar verdiği de gözleniyor. Huduti’nin korumaları bu esnada makamın önünde güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Korumaların, Huduti’nin 15 Temmuz Cumartesi günün karargaha giriş yaptığı saat 23.28’den beri makam kapısında bekleyen ve görev alan korumalar olduğu net olarak görülüyor. Huduti, bir ara makamından, tuğgenerallere ’emir veren’ Albay Bahadır Erdemli ile birlikte kapıya çıkıyor. (Yandaki fotoğrafta)

GENERAL VE SUBAYLAR SIRAYA DİZİLİYOR

Saat 12.30’dan itibaren ise karargaha İl Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile birlikte İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Şahin Kaplan komuta katına çıkarak, burada teslim olmak için hazırlık yapan 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile darbe girişimine katılan diğer subayları ve askeri personeli sıraya dizerek aşağı kata alıyorlar. TEM Şube Müdürü ve İl Jandarma vekilinin Orgeneral Huduti’nin odasına girişinde tabancaları Huduti’nin korumaları tarafından alınıyor.

KAMERALAR YENİDEN ESKİ AÇIYA GETİRİLİYOR

Saat 13.37’de Orgeneral Huduti’nin makam odasının normal giriş kapısının açısını gösteren kamera yeniden eski açısına getiriliyor. Makam odasını gösteren kameraların saat 10.37’den itibaren açısının değiştirilmek istenmesine karşın, açıların tam olarak değiştirilemediği, bu durumunda saat 10.30’dan itibaren 2. Ordu Karargahında darbe girişiminin kırıldığı ve Orgeneral Huduti’nin darbe girişimcisi olarak Emniyete isim listesi ile teslim ettiği 16 kişi ile irtibatını gizlemeye ve çıkıp talimat vermesinin görüntülenmesini engellemeye yönelik olduğu ileri sürülüyor.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com