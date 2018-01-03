Darbe Girişimi Davasında 8. Duruşma Başladı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile eski 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın bulunduğu 6’sı general 27’si tutuklu 76 sanıklı davanın sekizinci duruşması başladı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu’nda görülen duruşmaya 12 tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemi altında elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi. Dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirildiği sırada, sanıklara ‘eğin başınızı, hainler, vatan hainleri’ diyerek, tepki gösterdi.

Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

İDDİANAME

Malatya Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, “bir numaralı şüpheli” olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek”, “cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “FETÖ üyesi olmak” suçundan da 15’er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com