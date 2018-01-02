Darbe Girişimi Davasında 8. Duruşma Yapılacak

Fetullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Malatya’daki darbe girişimine ilişkin olarak dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti´nin de bulunduğu 6’sı general olmak üzere 27’si tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada yarın 8. duruşma 21. oturum yapılacak.

FETÖ´nün 15 Temmuz 2016´daki darbe girişiminde 2. Ordu Karargahı ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığındaki olaylara ilişkin olarak Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti´nin de bulunduğu 6 general, 5 Albay, 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 8 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere 33 subay, 4 astsubay, 2 Uzman Çavuş ile 37 er ve erbaş olmak üzere 76 sanık yargılanıyor.

Mahkeme salonuna dönüştürülen Yakınca Spor Salonu’nda görülen davada yarın 8. duruşma, 21. oturum yapılacak.

Duruşmayı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Ravza Kavakçı Kan’da takip edecek.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com