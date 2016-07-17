Darbe Girişimine Sarı Protesto

Malatya’daki taksiler toplu halde Silahlı Kuvvetler içerisinde bir grup askerin darbe girişimine karşı tepki amacıyla konvoy oluşturarak eylem yaptı.

Büyükşehir belediyesi önünde toplanan taksiciler, araçlarını Türk bayrakları asıp, toplu halde şehir merkezi istikametine konvoy olşuturdular. Darbecilere yönelik tepki amacıyla gerçekleştirilen eyleme Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı da olan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’de katıldı.

“ESANF İŞİNİN BAŞINDA VE MEYDANLARDA OLACAKTIR”

Keskin, “Türk esnaf ve sanatkar camiası meydanlarda, işinin başında, direksiyonun başında idi. Bugünde aynısı devam edecek. Bu Milet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durmuştur. Bugün milletin iradesi tarih sayfalarına büyük bir başarıyı yazmıştır, Başkomutanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın yanında durmuştur. Esnaf ve Sanatkar Camiası devamlı işinin başında, sokaklarda ve meydanlarda olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Herkesi meydanlara davet ediyorum, meydanlara çıkalım. Demokrasiye sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır. Ezanlarımız susmadı, bayraklarımız inmedi. Camilerimizde okunan selalar bugün meydanlara dökülen milletimize büyük bir güç vermiştir.” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com