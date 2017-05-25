“Darbeciler Malatya’dan İstedikleri Desteği Alsa, Ne Olurdu?”

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde darbecilerin Malatya’ya biçtikleri rol.. Kalkışmanın bastırılmasına yönelik çabalar sürerken, darbecilerin Malatya’dan gelecek “helikopter” desteğiyle yeniden güçlenip etkinliklerini sürdüreceklerine ilişkin ifadeler..

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Sedat Ergin, gazetenin internet sitesi olan hurriyet.com.tr’de “Darbenin helikopter üssünde az kalsın…” başlığıyla yazdığı yazıda, Malatya’daki 2. Kara Havacılık Alayı’nın, FETÖ/PDY örgütü yanlısı askerlerin 15 Temmuz 2016 gecesi başlattıkları darbe girişimindeki “çok önemli” rolünü anlattı.

Ergin’in, darbe girişimine ilişkin Ankara davasındaki bazı ifadeleri irdelediği yazılarının 26 Mayıs 2017 Perşembe tarihli olanında, “Darbeciler Malatya’dan istedikleri helikopter takviyesini alabilselerdi ne olurdu? O gece darbeci Tuğgeneral Coşkun tarafından derdest edilen Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, savcılık ifadesinde, -bu takdirde- ‘sabaha karşı güçlerinin azalmaya başladığı sırada Malatya’dan gelecek olan bu takviye ile yeniden güçlenip etkinliklerini sürdürebileceklerdi’ diyor.” satırları yeralıyor.

Darbenin en önemli merkezlerinden biri olan Malatya’daki 2. Ordu, 7. Ana Jet Üssü ve bağlı birliklerin, darbe girişiminin 2. aşamasının başlatılmasında büyük rol oynayacağı iddia ve yorumları, darbe girişiminden sonraki dönemde dile getirilirken, Sedat Ergin’in bu yazısında, kalkışma nedeniyle 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üssü’nden Ordu Komutanı ile Üs Komutanı’nın da aralarında bulunduğu 6’sı general 76 subay ve astsubayın yargılandığı Malatya’nın rolüne ilişkin iddiaları doğrulayan ayrıntılı bilgiler yeralıyor.

Sedat Ergin’in yazısının bir bölümü şöyle:

“…Fetullahçı darbecilerin telaşa kapılmalarının nedenlerinden biri, Malatya’daki 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan kaldırmış oldukları cephane yüklü iki Atak ve bir UH-1 helikopterinin bir süre sonra Güvercinlik’e inecek olmasıdır.

Helikopterler darbede kullanılmak üzere takviye olarak getirilmektedir Ankara’ya. Ancak, gündüz buradaki ana karargâhtan Malatya’daki Alay Komutanlığı’na gönderilen “T-129 Taarruz Helikopteri Birlik Arası Muvazenesi” emriyle rutin bir görev gibi kamufle edilmiştir üç helikopterin havalanması.

Kara Havacılık Komutanlığı iddianamesinde yer alan bilgilere göre, üç helikopter saat 16.30’da Malatya’daki üsten havalanıp saat 18.30 sularında yakıt ikmali için Kayseri’deki Erkilet hava üssüne iniş yapar.

Helikopterler yakıt ikmalinden sonra Ankara’ya doğru havalanır. Erkilet’ten 20-25 km kadar uzaklaşmışlardır ki, kontrol kulesinden gelen bir telsiz mesajında geri dönmeleri istenir. Verilen bu talimat, saat 19.06’da Genelkurmay’ın bütün birliklere yayımlamış olduğu ve Türk hava sahasını askeri uçuşlara kapatan emrin gereğidir. Gelgelelim, helikopterlerin pilotları bu yasağı dinlemeyerek yapılan bütün telsiz çağrılarına rağmen yola devam eder.

O sırada Orgeneral Çolak Güvercinlik üssünü teftiş etmekte, çevrede şüpheli bir durum olup olmadığını kolaçan etmektedir. Komutan Güvercinlik’te bulunduğu sırada helikopterlerin gürültüyle piste inmesi bütün hesapları altüst edecektir.

Formül bulunur. Üssün kontrol kulesinde zaten darbecilerin yerleştirmiş oldukları kendi adamları vardır. Kuleye, helikopterleri Ankara’nın 50 kilometre kadar güneybatısında Temelli’de bulunan Güvercinlik’e bağlı yardımcı havaalanına yönlendirmesi talimatı verilir.

Üç helikopter saat 21.00’de Temelli’ye iner. Orgeneral Çolak’ın Güvercinlik’ten ayrılma saati ise resmi kayıtlara göre 21.08’dir.

Bu helikopterler darbe faaliyetinin kısa bir süre sonra başlamasıyla birlikte darbenin ana harekât merkezi olan Akıncı üssüne gönderilerek, burada verilen talimatlar çerçevesinde darbede aktif bir şekilde kullanılacaktır.

Aktardığımız hadise 15 Temmuz darbe girişiminin ne kadar kapsamlı ve detaylı bir planlamanın eseri olduğunu gösteren pek çok örnekten biridir.

Güvercinlik’e bağlı olan Malatya’daki 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı da darbe planlamasında özel bir yer tutuyor.

Malatya’dan Güvercinlik’e yapılan transfer yalnızca 15 Temmuz akşamı getirilen üç helikopterle de sınırlı değil. Örneğin, bir gün önce 14 Temmuz’da da yine Malatya’dan cephane yüklü bir başka helikopter rutin bir görev görüntüsü altında Güvercinlik’e getiriliyor ve ertesi gün darbe girişiminde aktif rol oynuyor.

Bu noktada bir ayrıntı verelim. İddianameden darbeye aktif bir şekilde katıldığı anlaşılan Malatya’daki Alay Komutanı Mustafa Özkan görevini 15 Temmuz sabahı düzenlenen bir törenle Albay Hakan Keleş’e devretmiştir. Böylece üssün komutası darbeci olmayan bir albaya geçmiştir. Ancak darbe çerçevesindeki bütün planlama devir teslimden önce yapılmıştır zaten.

O gece alay komutanlığında ilginç bir hadise yaşanır. İşler planlandığı gibi gitmeyince, darbeciler başkent üzerinde istedikleri yoğunlukta bir baskıyı kurabilmek için çareyi Malatya’dan helikopter getirmekte bulurlar. Güvercinlik’teki darbecilerin başında olan Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun, Malatya’daki görevine henüz atanmış olan Albay Hakan Keleş’i gece yarısı telefonla arayarak, Malatya’daki taarruz helikopterlerini tam yüklü olacak şekilde hemen Ankara’ya göndermesi talimatını verir.

Albay Keleş’in Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç’ın nerede olduğunu sorması üzerine “Soru sormayı bırak, emir komuta bende. Benim dediklerimi derhal yap” der Tuğgeneral Coşkun. Albay Keleş, “Göndermiyorum” diyerek telefonu kapatır. Ardından her helikopterin başına asker dikerek önlem alır, hiçbir helikopterin kalkış yapmayacağı talimatını verir.

Bunun üzerine darbeciler Keleş’i görevden alıp yerine eski komutan Albay Mustafa Özkan’ın görevine devam edeceğine ilişkin bir emir yayımlar. İlginç olan, gece yarısından hemen sonra 00.20’de yapılan bu görevlendirmeye ilişkin emrin Malatya’daki İkinci Ordu Komutanlığı’nın o sırada Fethullahçı darbecilerin kontrolüne geçmiş olan Harekât Merkezi tarafından yayımlanmış olmasıdır. Ancak bu emir olayların akışı içinde hiçbir sonuç doğurmaz.

Darbeciler Malatya’dan istedikleri helikopter takviyesini alabilselerdi ne olurdu? O gece darbeci Tuğgeneral Coşkun tarafından derdest edilen Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, savcılık ifadesinde, -bu takdirde- “sabaha karşı güçlerinin azalmaya başladığı sırada Malatya’dan gelecek olan bu takviye ile yeniden güçlenip etkinliklerini sürdürebileceklerdi” diyor.

Atınç, bu takdirde “darbenin amacına da ulaşabileceği” tahmininde de bulunuyor.

Bunu kestirebilecek durumda değiliz. Ancak Atınç’ın verdiği bilgiye bakılırsa Malatya’dan Ankara’ya getirilebilecek helikopter sayısı 56’dır.”

Sedat Ergin’in yazısının tamamını hurriyet.com.tr’ye aşağıdaki linkten ulaşarak okuyabilirsiniz:

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/darbenin-helikopter-ussunde-az-kalsin-40468738

Kaynak: hurriyet.com.tr